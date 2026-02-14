Juan Carlos Valderrama advierte de rachas de viento "extremadamente peligrosas" y pide evitar desplazamientos en toda la Comunitat Valenciana

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha lanzado este sábado un mensaje de máxima prudencia a la ciudadanía ante el fuerte temporal de viento que azota la Comunitat Valenciana, especialmente la provincia de Castelló, que permanece en alerta roja. Tras la reunión de coordinación celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, Valderrama ha pedido “evitar cualquier tipo de desplazamiento” y extremar las medidas de autoprotección.

Desde las 11.00 horas de este viernes se han registrado 450 incidentes en toda la Comunitat Valenciana, 104 de ellos durante la pasada noche, principalmente por caídas de árboles y obstáculos en la vía pública. Además, se han declarado tres incendios forestales en Cabanes, la Olleria y Xeraco, que han sido rápidamente estabilizados y controlados gracias a la intervención de los consorcios provinciales y los bomberos forestales de la Generalitat.

“Quiero agradecer el trabajo de todos los servicios de emergencia, que han conseguido actuar con rapidez en unas condiciones muy adversas, con rachas de viento extremadamente peligrosas”, ha señalado el conseller.

Cortes y restricciones de tráfico

El fuerte viento ha provocado también cortes y dificultades en varias carreteras, especialmente en la Font de la Figuera y en la AP-7 a la altura de Vinaròs, donde el tráfico ha quedado reducido a un solo carril en algunos momentos. Ante esta situación, la Dirección General de Tráfico ha establecido restricciones a la circulación en toda la provincia de Castelló, con limitación de velocidad a 80 km/h, prohibición de adelantamientos para vehículos pesados y restricción del paso por la AP-7 a camiones de más de 7,5 toneladas.

“El objetivo es evitar vuelcos y accidentes graves. Pedimos a la ciudadanía que no se confíe, aunque en su municipio no haya viento en ese momento, porque las rachas pueden aparecer de forma repentina y superar los 140 kilómetros por hora”, ha advertido Valderrama.

El conseller ha recordado que se enviará un mensaje de alerta ES-Alert a toda la provincia de Castelló para insistir en la recomendación de evitar desplazamientos, especialmente para vehículos ligeros, motocicletas y bicicletas, debido al alto riesgo existente.

Sin daños personales graves

A pesar de la magnitud del episodio, no se han registrado daños personales graves hasta el momento. Sí se han producido algunos accidentes de tráfico y vuelcos, aunque sin heridos de consideración. También se han visto afectadas infraestructuras ferroviarias, como en Santa Magdalena de Pulpis, lo que ha obligado a reducir la velocidad de los trenes en varios tramos por precaución.

En este contexto, Renfe ha decidido cancelar todos los servicios del corredor mediterráneo y los trayectos entre València y Castelló, mientras que Protección Civil ha activado nuevos avisos a la población ante la persistencia del temporal.

Rachas huracanadas

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este sábado se están registrando rachas de viento del noroeste muy fuertes e incluso huracanadas, con valores que han alcanzado los 172 km/h en el norte de Castelló. En más de una veintena de municipios valencianos se han superado los 130 km/h, con picos superiores a los 160 km/h en puntos del interior de Castelló y valores cercanos a los 140 km/h en zonas de Valencia y Alicante.

Valderrama ha subrayado que el episodio “no cesará durante la tarde” y que pueden producirse ráfagas intensas de manera repentina, por lo que ha insistido en la necesidad de mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir estrictamente las recomendaciones de los servicios de emergencia.

La Generalitat mantiene activada la alerta roja en Castelló y la alerta naranja en Valencia y Alicante hasta la medianoche, con seguimiento permanente de la evolución del temporal y la posibilidad de nuevas reuniones de coordinación si la situación lo requiere.