Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fin temporalDirecto vientoTrenes suspendidosTemporal históricoES-AlertEmprendedor SumacàrcerCierre pisos 'falleros'Túnel MelianaPaseo CulleraDespido Renfe
instagramlinkedin

Huelga de médicos

Médicos valencianos participan en la manifestación de Madrid para pedir un estatuto propio

Más de 5.000 médicos han participado en la marcha como previa a la huelga de cinco días de la próxima semana

Médicos valencianos en la manifestación de Madrid por el estatuto médico.

Médicos valencianos en la manifestación de Madrid por el estatuto médico. / CESM

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

Varias decenas de médicos valencianos han participado este sábado a Madrid para participar en la manifestación para reivindicar "un estatuto propio del médico y el facultativo", una marcha convocada por el Comité de Huelga en batalla contra la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que han participado 5.000 facultativos de toda España. Los valencianos se han desplazado a título individual; había programado un autobús desde el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), pero fue suspendido el viernes debido a la alerta meteorológica por viento.

Miles de médicos se manifiestan en Madrid por un estatuto propio y avisan de más paros

Miles de médicos se manifiestan en Madrid por un estatuto propio y avisan de más paros

PI STUDIO

La manifestación ha estado convocada por el conjunto de entidades que integran el comité de huelga: la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA). El acto -su final ha sido frente al Ministerio de Sanidad- precede a la huelga de la próxima semana, de lunes a viernes, en toda España, que será la quinta en menos de un año en la Comunitat Valenciana y el preámbulo de una primavera "caliente" en los hospitales y centros de salud de la Comunitat Valenciana.

Los médicos pretenden elevar la presión hasta el mes de junio para forzar a García a darles un estatuto propio, diferente al del resto de categorías profesionales de la sanidad pública, y poder negociar por separado sus condiciones laborales. Por eso, el próximo jueves, la manifestación se repetirá en València con un recorrido entre la Conselleria de Sanidad y la Delegación del Gobierno en la Plaza del Temple.

Anteriores paros

El anterior paro, convocado en enero, no tuvo apenas repercusión. Pero el de diciembre, con una duración de cuatro días, tuvo un seguimiento medio del 15 % en sus diferentes jornadas y dejó, según los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad, cerca de 60.000 citas pospuestas, 15.000 cada día. Esto obligó a reprogramarlas y se convirtió en un reto para la sanidad pública, que ya tiene problemas estructurales de presión asistencial con demoras de más de 15 días en Atención Primaria, unas listas de espera quirúrgicas con más de 68.000 pacientes y de 440.000 en la consulta de especialidades. Habrá que ver si la concatenación de paros semanales todos los meses mantiene el seguimiento de los profesionales o se reduce.

Noticias relacionadas

Reivindicaciones médicas

El Ministerio llegó a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios -Satse, UGT, CSIF y CCOO- sobre el Estatuto, cuatro formaciones que defienden el centenar de medidas positivas, que también benefician a los médicos, como el límite de 17 horas para las guardias. Sin embargo, los médicos siguen pidiendo una negociación por separado porque tienen unas características especiales y acabar con las guardias de 24 horas y tributar por ellas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
  2. Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
  3. Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
  4. Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
  5. Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
  6. Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
  7. La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
  8. Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana

Directo: La Línea 2 de Metrovalencia vuelve a interrumpir la circulación por la caída de un segundo árbol

Directo: La Línea 2 de Metrovalencia vuelve a interrumpir la circulación por la caída de un segundo árbol

Profesionales y personas vinculadas a las sociedades musicales lanzan un manifiesto para impulsar una candidatura para las elecciones de la FSMCV

Profesionales y personas vinculadas a las sociedades musicales lanzan un manifiesto para impulsar una candidatura para las elecciones de la FSMCV

Médicos valencianos participan en la manifestación de Madrid para pedir un estatuto propio

Médicos valencianos participan en la manifestación de Madrid para pedir un estatuto propio

A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet

A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet

Un SAMU de camino a una emergencia atropella a un chico de 19 años en patinete en València

Un SAMU de camino a una emergencia atropella a un chico de 19 años en patinete en València

El temporal de viento en la Comunitat Valenciana ya ha obligado a realizar más de 500 actuaciones de bomberos

El temporal de viento en la Comunitat Valenciana ya ha obligado a realizar más de 500 actuaciones de bomberos

Fuertes rachas de viento obligan a los bomberos de Gandia a retirar la cruz de una iglesia en la Safor

Fuertes rachas de viento obligan a los bomberos de Gandia a retirar la cruz de una iglesia en la Safor

Los dos trenes de Renfe atrapados por el viento vuelven a circular tras retirar los árboles caídos en la vía

Los dos trenes de Renfe atrapados por el viento vuelven a circular tras retirar los árboles caídos en la vía
Tracking Pixel Contents