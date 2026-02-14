Médicos valencianos participan en la manifestación de Madrid para pedir un estatuto propio

Varias decenas de médicos valencianos han participado este sábado a Madrid para participar en la manifestación para reivindicar "un estatuto propio del médico y el facultativo", una marcha convocada por el Comité de Huelga en batalla contra la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que han participado 5.000 facultativos de toda España. Los valencianos se han desplazado a título individual; había programado un autobús desde el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), pero fue suspendido el viernes debido a la alerta meteorológica por viento.

La manifestación ha estado convocada por el conjunto de entidades que integran el comité de huelga: la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA). El acto -su final ha sido frente al Ministerio de Sanidad- precede a la huelga de la próxima semana, de lunes a viernes, en toda España, que será la quinta en menos de un año en la Comunitat Valenciana y el preámbulo de una primavera "caliente" en los hospitales y centros de salud de la Comunitat Valenciana.

Los médicos pretenden elevar la presión hasta el mes de junio para forzar a García a darles un estatuto propio, diferente al del resto de categorías profesionales de la sanidad pública, y poder negociar por separado sus condiciones laborales. Por eso, el próximo jueves, la manifestación se repetirá en València con un recorrido entre la Conselleria de Sanidad y la Delegación del Gobierno en la Plaza del Temple.

Anteriores paros

El anterior paro, convocado en enero, no tuvo apenas repercusión. Pero el de diciembre, con una duración de cuatro días, tuvo un seguimiento medio del 15 % en sus diferentes jornadas y dejó, según los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad, cerca de 60.000 citas pospuestas, 15.000 cada día. Esto obligó a reprogramarlas y se convirtió en un reto para la sanidad pública, que ya tiene problemas estructurales de presión asistencial con demoras de más de 15 días en Atención Primaria, unas listas de espera quirúrgicas con más de 68.000 pacientes y de 440.000 en la consulta de especialidades. Habrá que ver si la concatenación de paros semanales todos los meses mantiene el seguimiento de los profesionales o se reduce.

Reivindicaciones médicas

El Ministerio llegó a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios -Satse, UGT, CSIF y CCOO- sobre el Estatuto, cuatro formaciones que defienden el centenar de medidas positivas, que también benefician a los médicos, como el límite de 17 horas para las guardias. Sin embargo, los médicos siguen pidiendo una negociación por separado porque tienen unas características especiales y acabar con las guardias de 24 horas y tributar por ellas.