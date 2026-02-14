Vaivén
Premio Miguel Burdeos, nuevo galardón de la Fundación Valenciana Premios Jaume I
El empresario es una de las 230 víctimas mortales de la dana del 29-O
El galardón reconocerá a profesionales del ámbito de la Química y tendrá carácter bianual
La Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I ha anunciado la creación de un nuevo galardón, el Premio Miguel Burdeos, en homenaje al empresario fallecido durante la dana del 29-O. El nuevo galardón, que se presentará oficialmente en una jornada el próximo martes 17 de febrero, tendrá como objetivo fomentar la excelencia en la formación e investigación en el ámbito de la Química.
La primera edición de este nuevo premio tendrá lugar en el ejercicio 2027, no será este año, y tendrá carácter bianual. Sin embargo, los detalles sobre este galardón serán explicados en el acto del marte por parte del presidente ejecutivo, Javier Quesada. La apertura del mismo contará a cargo del presidente de la entidad, Vicente Boluda, y a lo largo de la mañana participará también la presidenta de Air Liquide España y Portugal, Teresa Rasero, quien es, a su vez, presidenta de Feique y una gran conocedora de la industria química.
La presentación tendrá lugar a las 12.30 horas en el Biohub VLC Travesía en la Marina de València. Está organizado por la Fundación Premios Jaume I y contará con la colaboración de la Asociación Valenciana de Empresarios y SPB.
Premios Jaume I
Este galardón se sumará a los siete galardones ya existentes en las categorías de Investigación Básica, Economía, Investigación Biomédica, Investigación Clínica y de Salud Pública, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Revelación Empresarial. Todos ellos reciben una medalla de oro y un premio económico de 100.000 euros, una cantidad que los convierte en uno de los más remunerados del país, aunque los premiados se comprometen a entregar una parte del premio a la investigación y el emprendimiento.
En la última edición, la número 37, los premiados fueron José Luis Mascareñas Cid (Investigación Básica), Jan Eeckhout (Economía), Núria López Bigas (Investigación Biomédica), Silvia de Sanjosé (Investigación Clínica y Salud Pública), Victoria Reyes García (Protección del Medio Ambiente), Mª Jesús Vicent (Nuevas Tecnologías), Damià Tormo (Revelación Empresarial).
Miguel Burdeos
El empresario -fundador de la empresa SPB, suministradora de Mercadona bajo las enseñas de Bosque Verde y Deliplus- falleció el 29 de octubre de 2024 en su regreso de Chiva donde compartió comida con otros cuatro empresarios: Vicente Tarancón, CEO de Luanvi; José Luis Marín, propietario de los Colegios Mas Camarena; y el economista Antonio Noblejas, ex directo general de la escuela de negocios EDEM.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
- Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana