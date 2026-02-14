Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Profesionales y personas vinculadas a las sociedades musicales lanzan un manifiesto para impulsar una candidatura para las elecciones de la FSMCV

La iniciativa persigue dar "un nuevo rumbo" a la institución y resituarla en el "lugar central que le corresponde dentro del ecosistema cultural y educativo valenciano"

Imagen de archivo de una banda de música. / Levante-EMV

Candela García

Candela García

València

Con las elecciones a la Junta Directiva de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) a menos de un año vista —están previstas para el último trimestre de 2026—, un grupo de profesionales y personas vinculadas al sector ha hecho pública su intención de promover una candidatura propia para "impulsar un nuevo rumbo" en la institución, que preside desde 2019 Daniela González. Así lo han explicado en el Manifiesto por una Federación de Sociedades Musicales con futuro, que han difundido este viernes 13 de febrero como un "primer paso para construir un programa sólido, riguroso y compartido".

La iniciativa ha sido apoyada, hasta el momento, por más de 70 personas, entre directivos y responsables de sociedades musicales y escuelas de música, profesionales reconocidos del sector, músicos, así como padres y madres de alumnado y aficionados comprometidos con la música valenciana. Entre ellos, figura el nombre de Pedro Rodríguez, expresidente de la FSMCV. En el texto sostienen que "la situación actual exige ambición y una respuesta colectiva" y que es imprescindible "resituar a la FSMCV en el lugar central que le corresponde dentro del ecosistema cultural y educativo valenciano".

Para ello, explican en el manifiesto, han articulado una propuesta que se basa en cuatro ejes estratégicos. El primero, argumentan, plantea "la necesidad urgente de dotar a las sociedades musicales, y especialmente a sus escuelas de música, de más recursos estables". Asimismo, instan a "reforzar de manera decisiva la interlocución de la federación, mejorando su capacidad de diálogo". En tercer lugar, apuestan por "la innovación, la digitalización y la sostenibilidad" para adaptarse a los tiempos actuales. Por último, el documento sitúa como prioridad "el trabajo del músico y la creación de oportunidades profesionales" ante la falta de salidas laborales suficientes.

Con todo, los promotores del manifiesto explican que no se trata de "una lista cerrada ni una propuesta personalista, ya que no todas las personas firmantes formarán parte de la futura candidatura". Toda la información sobre los apoyos y adhesiones, así como la relación de firmantes, se puede consultar en la web www.fed26.org, que han creado expresamente.

