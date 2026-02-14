El puerto de Castelló cierra al tráfico marítimo por el temporal

El Port de Castelló ha decidido finalmente su cierre total al tráfico marítimo desde las 12.45 horas de hoy hasta al menos la medianoche por el temporal de viento. Esta decisión implica que el puerto estará cerrado a la navegación, tanto para entradas como para salidas de buques y embarcaciones.

El puerto de Castelló había procedido el viernes por la tarde a activar el Plan de Autoprotección del Puerto en Situación 0 de Alerta. Mientras, el de València ha determinado la reapertura tras el cierre ayer de sus instalaciones, tanto para entradas como salidas, debido a las condiciones meteorológicas adversas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Mensaje Es-Alert

Cabe destacar que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado este sábado a los móviles de toda la población de la provincia de Castelló un mensaje Es-Alert por el fuerte viento, que se encuentra en alerta nivel rojo en esta provincia.

El aviso especial de ayer advirtió de que se mantiene la previsión de que, durante el fin de semana, el episodio de vientos se agrave, especialmente el sábado, cuya situación presenta "un riesgo extremo" en la provincia de Castelló donde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podrían superarse los 140 km/h en el interior y 130 km/h en el litoral. De hecho, la asociación Avamet ha registrado rachas de hasta 172 km/h al norte de la provinci.

Alerta naranja en Valencia

Respecto al resto de la Comunitat Valenciana, la situación presenta un riesgo alto por vientos, con avisos naranja en la provincia de Valencia y Alicante, donde las rachas superarán los 90 km/h, en las zonas con nivel, incluso los 100 km/h, en la zona más norte de Valencia.

Según Aemet, el episodio de nivel rojo ha comenzado en la madrugada del sábado 14, y las alertas naranjas empezaron ayer viernes a las 12 horas y se mantienen durante este sábado.