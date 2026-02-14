El puerto de Castelló cierra al tráfico marítimo por el temporal
El Port de Castelló ha cesado por completo el tráfico marítimo desde el mediodía de hoy debido a las fuertes rachas de viento, que alcanzan nivel rojo en la provincia
El Port de Castelló ha decidido finalmente su cierre total al tráfico marítimo desde las 12.45 horas de hoy hasta al menos la medianoche por el temporal de viento. Esta decisión implica que el puerto estará cerrado a la navegación, tanto para entradas como para salidas de buques y embarcaciones.
El puerto de Castelló había procedido el viernes por la tarde a activar el Plan de Autoprotección del Puerto en Situación 0 de Alerta. Mientras, el de València ha determinado la reapertura tras el cierre ayer de sus instalaciones, tanto para entradas como salidas, debido a las condiciones meteorológicas adversas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.
Mensaje Es-Alert
Cabe destacar que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado este sábado a los móviles de toda la población de la provincia de Castelló un mensaje Es-Alert por el fuerte viento, que se encuentra en alerta nivel rojo en esta provincia.
El aviso especial de ayer advirtió de que se mantiene la previsión de que, durante el fin de semana, el episodio de vientos se agrave, especialmente el sábado, cuya situación presenta "un riesgo extremo" en la provincia de Castelló donde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podrían superarse los 140 km/h en el interior y 130 km/h en el litoral. De hecho, la asociación Avamet ha registrado rachas de hasta 172 km/h al norte de la provinci.
Alerta naranja en Valencia
Respecto al resto de la Comunitat Valenciana, la situación presenta un riesgo alto por vientos, con avisos naranja en la provincia de Valencia y Alicante, donde las rachas superarán los 90 km/h, en las zonas con nivel, incluso los 100 km/h, en la zona más norte de Valencia.
Según Aemet, el episodio de nivel rojo ha comenzado en la madrugada del sábado 14, y las alertas naranjas empezaron ayer viernes a las 12 horas y se mantienen durante este sábado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
- Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana