Aviso rojo por viento
Renfe suspende el servicio de trenes entre la C. Valenciana y Cataluña y la alta velocidad entre València y Castellón debido a las fuertes rachas de viento
El servicio de Cercanías entre València y Castellón sigue operando este sábado
La compañía ha habilitado un servicio gratuito de cambios y devoluciones para los pasajeros afectados por las cancelaciones
Renfe ha suspendido el servicio ferroviario de Larga y Media Distancia entre la Comunitat Valenciana y Cataluña debido al aviso rojo por viento extremo vigente en la provincia de Castellón y los avisos naranjas activos en Valencia y Castellón, según han confirmado fuentes de la compañía ferroviaria.
También se ha suspendido el servicio de alta velocidad entre València y Castellón, aunque los trenes de Cercanías de la línea C6 entre ambas ciudades continúan prestando servicio hoy, agregan las fuentes.
Trenes cancelados en la C. Valenciana
En concreto, se ha suspendido el servicio férroviario de larga distancia (Euromed e Intercity) y el de media distancia entre la Comunitat Valenciana y Cataluña durante todo lo que queda de jornada. No se ha establecido servicio alternativo, aunque Renfe ha indicado que se ha habilitado un servicio gratuito de cambios y devoluciones para todos los trenes afectados.
Los convoyes de alta velocidad entre València y Castellón también han sido anulados hoy por el viento. Cuando se ha tomado la decisión quedaban tres trenes por circular con destino o salida en Castellón. Los tres se han suspendido.
La ausencia de estos servicios ferroviarios ha provocado una estampa poco usual en la estación de alta velocidad Joaquín Sorolla, en València, cuyo andén ha estado prácticamente vacío desde media mañana.
Dos trenes atrapados en las vías
No ha sido la única incidencia registrada esta mañana de viento por Renfe en la Comunitat Valenciana, puesto que dos de sus trenes han quedado atrapados durante más de dos horas en las vías debido al fuerte viento y a un incendio.
Un Euromed que había salido de Barcelona y se dirigía a València ha tenido que pararse en l'Aldea (Tarragona) debido a la presencia de árboles derribados por el viento en la vía. Asimismo, un incendio declarado en Alcalà de Xivert ha obligado al convoy a detener su avance.
Cerca de allí, en Vinaròs, un Alvia que cubría la ruta entre Barcelona y Cádiz también ha tenido que pararse en la vía por el fuego y los árboles caídos.
A las 12.11 horas, el Euromed ha podido reanudar su trayecto tras quedar expedita la vía y, poco después, le ha seguido el Alvia, que ha retomado también su curso a destino.
