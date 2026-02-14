De los bombones y las flores a los puzles y las cenas

Los peluches, los bombones y las flores han sido el leitmotiv de todos los San Valentines modernos, pero parece que (por suerte) la tendencia está cambiando. Los jóvenes se han dado cuenta de que, en el mundo tan frenético en el que vivimos, es mucho más importante dedicarse tiempo de calidad que regalarse unas rosas que no llegarán vivas a marzo.

Entre cumpleaños, Navidades y aniversarios, la realidad es que nos sobran las oportunidades de hacernos todo tipo de regalos, desde los más útiles y oportunos hasta aquellos que dejamos olvidados en un cajón en cuestión de semanas.

Es por eso que cada vez más parejas deciden sustituir los bombones por el tiempo y priorizarse el uno al otro en esta época del año, a pesar de que, con los años, se esté convirtiendo en una fecha menos importante. Lucía Insa (21) explica lo que chirría a cada vez más jóvenes: “Es un día que no nos gusta por el consumismo que conlleva y porque es un día en el que te imponen que tienes que estar enamorado y regalar algo”.

Regalarse experiencias

Para parejas como Marina Sánchez y Raúl Cunyat (22 y 21), el día 14 no es más que “una excusa para mostrar el amor hacia tu pareja”, nos cuenta Marina. Incluso los regalos materiales que se hacen en días como este giran en torno a disfrutar en pareja: “El año pasado le compré un puzle y lo hicimos los dos juntos”.

Por su parte, Raúl manifiesta que, en el día de los enamorados, “lo que hay que priorizar es el amor”. Para ellos, invertir algo de dinero en estas fechas no es un problema si representa “algo simbólico” para la pareja: “Hay que hacer cosas bonitas y, si esas cosas implican comprar algo, no pasa nada”, dice Raúl.

También están las parejas que, como Clara Chiner y Nacho Oliver (22 y 25), han decidido invertir su dinero en hacer un viaje por San Valentín. “Creo que al final se convierte en una fecha muy consumista y, a pesar de que un viaje es consumo, para mí es más significativo gastarme el dinero en vivir una experiencia que podamos recordar en el futuro y se quede con nosotros para siempre”, dice Clara.

Valencia. Atardecer romántico en la Gola del Pujol de l'Albufera / Germán Caballero / LEV

Para ellos, igual que para Marina y Raúl, San Valentín se convierte en “una excusa para pasar tiempo de calidad juntos” e incluso en los regalos que se pueden hacer, el tiempo es la prioridad: “si tengo que regalar algo, siempre opto por cosas manuales, algo en lo que invierta tiempo y dedicación”, nos cuenta Clara.

Nacho aprovecha también para desvelar sus planes más románticos para San Valentín, que consisten en “planear un día secreto para la otra persona [durante el viaje]”. “La idea es planear una cita secreta, nos sorprendemos y es algo divertido”, complementa Clara.

Aprovechar el fin de semana

Este año, Cupido está de suerte y, al ser sábado, se multiplican las parejas que celebrarán esta fecha, aunque solo sea saliendo a un restaurante, manteniéndose en la tendencia de aprovechar el día para hacer algo juntos. Es el caso de Jose Fayos (30) y su novia Paula (28), que no suelen celebrar San Valentín porque “el amor se celebra todos los días”, pero que “ya que cae sábado”, saldrán a cenar.

Y es el caso también de muchas parejas valencianas, ya que València se sitúa como la tercera ciudad con más reservas en restaurantes este 14 de febrero. Según los datos de la plataforma de reservas TheFork, este 2026 la capital del Turia concentra un 19% de todas las reservas en España por ciudades, solo por detrás de Madrid (con un 35%) y Barcelona (21%).

Además, las reservas para este sábado han aumentado un 31% a nivel nacional respecto a otras fechas, con las mesas para dos personas concentrando un 80% del total, frente al 55% que se suelen registrar un sábado cualquiera.

“San Valentín es una de las citas más relevantes del año para la restauración y, cuando cae en fin de semana, su impacto es aún mayor. Los datos de este año muestran cómo cada vez se invierte más en celebrar esta fecha fuera de casa", ha señalado el 'country manager' de Iberia en TheFork, Jay Kim.