La supervivencia de los menores con cáncer sube hasta el 85 % en la Comunitat Valenciana

El 85 % de los valencianos y valencianas que padecen cáncer infantil consigue sobrevivir después de cinco años. Y en los menores de 20 años, la supervivencia en este mismo periodo ha crecido del 80 al 82,5 % en los últimos 10 años. Son cifras ofrecidas por la Conselleria de Sanidad con motivo del Día Mundial de Cáncer Infantil, que se conmemora este domingo 15 de febrero; y que son, según la Generalitat, una demostración de "los avances en investigación y tratamiento que están dando resultados esperanzadores para quienes padecen esta enfermedad y su entorno, así como para la sociedad en general.

La actividad asistencial en Oncología Pediátrica se mantiene estable de un año a otro. Solo en 2025, la sanidad pública valenciana realizó un total de 9.569 consultas, unas cifras muy similares a las del año anterior que fueron de 9.538. En cuanto a la hospitalización, en el último año, hubo 1.367 hospitalizaciones de pacientes oncológicos pediátricos; una cifra prácticamente clavada a la de 2024, cuando fueron 1.362.

Centro con la maquinaria de Amancio Ortega

Este tipo de pacientes se beneficiarán, a partir de 2027, de la apertura del Centro de Protonterapia, ubicado junto al hospital La Fe, que avanza su construcción dentro de los plazos previstos. Esta instalación contará con un equipo de última generación donado por la Fundación Amancio Ortega y Sanidad prevé que se pueda tratar al primer paciente en agosto de 2027.

Según la secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales, el centro permitirá dar "un salto cualitativo muy importante en el tratamiento oncológico, sobre todo en la atención a los menores y adolescentes, ya que la protonterapia es una modalidad de radioterapia externa de alta precisión, especialmente indicada para pacientes pediátricos y tumores de difícil acceso como los cerebrales, de cabeza y cuello, médula espinal, pulmón, oculares, sarcomas y reirradiaciones”. Uno de los grandes beneficios de esta tecnología es la "máxima precisión" en el tratamiento que permite "reducir la irradiación de los tejidos sanos".

Polémica con las ONGs

La conmemoración del Día Mundial del Cáncer Infantil llega con cierta polémica en la Comunitat Valenciana por la denuncia de las ONG, como Aspanion, hacia la Conselleria de Sanidad por impedirles a sus profesionales acceder a los hospitales, lo que las familias consideran que será "una pérdida de calidad de la atención directa a los afectados". Fuentes oficiales del departamento de Marciano Gómez explican que se permitirán todas las labores de voluntariado realizadas por estas organizaciones y no se les impide el acceso, pero que no podrán "realizar actividad asistencial", como consulta, seguimiento de los casos o consultar su historia clínica.