El temporal de viento en la Comunitat Valenciana ya ha obligado a realizar más de 500 actuaciones de bomberos
El Consorci ha atendido en la provincia de Valencia 50 servicios en apenas dos horas, mientras que los bomberos del "cap i casal" han gestionado 25 incidencias a lo largo de la jornada
La Generalitat ha actualizado a las 15.00 horas de este sábado el balance de incidencias provocadas por el fuerte temporal de viento que afecta a la Comunitat Valenciana, con gran impacto en la provincia de Valencia, donde los servicios de emergencia han tenido que realizar 50 intervenciones en apenas dos horas, a las que habría que añadir otras 25 de los Bomberos de València en el "cap i casal" a lo largo de la jornada.
Según los datos oficiales, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha atendido 50 servicios entre las 12 y las 14 horas, a los que se suman otras 25 actuaciones realizadas por los Bomberos del Ayuntamiento de València en la capital. La mayoría de estas intervenciones están relacionadas con caídas de árboles, desprendimientos de cornisas, retirada de objetos inestables y daños materiales en fachadas y cubiertas.
En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el teléfono de emergencias 112 ha gestionado en ese mismo intervalo horario 184 incidentes, distribuidos en 52 en Castellón, 76 en Valencia y 56 en Alicante.
Más de 500 actuaciones en toda la Comunitat
El último seguimiento del episodio indica que los servicios de bomberos han superado ampliamente las 500 actuaciones. En Castelló, el área de seguridad del ayuntamiento ha gestionado 60 servicios, mientras que el Consorcio Provincial de Bomberos ha atendido 63 incidencias. En Alicante, los Bomberos del Ayuntamiento continúan realizando intervenciones por daños materiales, pero sin dar cifras, mientras que el Consorcio Provincial cifra en alrededor de 120 los servicios realizados.
Viento huracanado y máximos históricos
El episodio está marcado por rachas huracanadas del noroeste, con valores extremos que han alcanzado hasta 172 km/h en el norte de la provincia de Castellón, según la asociación Avamet. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos especiales por vientos que podrían superar los 140 km/h, con la provincia de Castelló en aviso rojo.
Entre los registros más destacados facilitados por Aemet en las últimas cuatro horas figuran 115 km/h en la Pobla de Benifassà-Fredes, 98 en Atzeneta del Maestrat, 95 en Torreblanca y en el aeropuerto de Alicante-Elche, 94 en Chelva, 88 en Morella y Vilafranca, 82 en Utiel y 72 en València ciudad, entre otros puntos.
Cancelaciones ferroviarias y restricciones en carreteras
Como consecuencia del temporal, Renfe ha cancelado todos los servicios del corredor mediterráneo y las conexiones entre València y Castellón, mientras que la Dirección General de Tráfico ha impuesto restricciones a la circulación en la provincia de Castellón, limitando la velocidad máxima, prohibiendo adelantamientos y vetando la circulación de vehículos de más de 7,5 toneladas.
Protección Civil ha enviado mensajes de alerta a los teléfonos móviles en las zonas más afectadas, instando a la población a evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución, ante un episodio que ya se considera uno de los temporales de viento más intensos registrados en la Comunitat Valenciana en los últimos años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
- Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana