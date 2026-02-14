A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet

El temporal de viento que hoy mantiene en aviso rojo la provincia de Castellón, y en naranja las de Valencia y Alicante, podría arrojar datos históricos por la intensidad de las rachas del noroeste y oeste que soplarán hoy en todo el territorio como consecuencia del paso de la borrasca Oriana.

Será en la tarde del sábado cuando llegue, en principio, lo peor del episodio, advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ya ha advertido de que a partir del mediodía la Comunitat Valenciana entra "en las horas críticas" del temporal, puesto que "las rachas más fuertes de viento se registrarán desde este momento hasta el final del día".

Un temporal histórico que ha cancelado trenes y restringido la AP-7

La Aemet ha insistido en que este "puede ser el temporal de viento más importante en Castellón y zonas del interior norte de Valencia desde el 7 y 8 de marzo de 2007", cuando en Castellón otro fenómeno meteorológico de carácter extremo dejó "daños catastróficos".

Por el momento, las incidencias son numerosas, tanto que Renfe incluso ha tenido que suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre València y Castellón, además de cancelar los servicios de larga y media distancia entre la C. Valenciana y Cataluña.

La A-33 entre la Font de la Figuera y Caudete también ha tenido que ser cortada al tráfico en ambos sentidos de la vía por las rachas de viento huracanado que soplan en la zona. La Dirección General de Tráfico también se ha visto obligada a restringir la circulación de vehículos pesados en la AP-7.

A qué hora acaba el aviso rojo en Castellón y el naranja en Valencia

Lo peor de este temporal de viento se lo está llevando la provincia de Castellón, aunque las fuertes rachas están castigando con dureza toda la Comunitat Valenciana, especialmente en el interior. El aviso rojo de la Aemet por peligro extremo finaliza a medianoche y, a partir de este momento, se pasará a aviso naranja por viento del noroeste que todavía podrá superar los 100 km/h.

El aviso naranja en Castellón se activará durante la madrugada del domingo 15 de febrero y finalizará a las seis de la mañana. A esa hora comenzará el aviso amarillo por rachas de más de 80 km/h. La alerta se prolongará hasta el mediodía.

En Valencia, el aviso naranja por vientos de más de 90-100 km/h se prolongará hasta la próxima medianoche y, desde ese momento, pasará a un aviso amarillo por rachas superiores a los 70-80 km/h. Esta alerta finalizará al mediodía del domingo.

Germán Caballero

Cuándo empieza a amainar el viento

Samuel Biener, climatólogo, detalla en Meteored, portal meteorológico dedicado a la predicción del tiempo y la información medioambiental, cuándo comenzará a amainar el viento y, por tanto, comenzará a cambiar esta situación tan adversa.

El experto explica que durante la mañana del domingo continuarán las "rachas fuertes de fiento en las comarcas de Castellón", donde se pueden superar "picos de velocidad de más de 100 km/h". Sin embargo, a partir de ese momento, el temporal tendrá las horas contadas.

Y es que, "a partir de las tres de la tarde, aproximadamente, del domingo 15 de febrero, el viento ya no soplará con tanta intensidad". No obstante, agrega Biener, "el ambiente" tras el paso del temporal y la borrasca Oriana "será frío y desapacible, sobre todo en el interior" del territorio.