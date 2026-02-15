Reabre el corredor mediterráneo 21 horas después y con 15 trenes sin circular por el fuerte viento

La conexión ferroviaria del corredor mediterráneo entre la Comunitat Valenciana y Cataluña vuelve a funcionar después de 21 horas interrumpida por las fuertes ráfagas de viento de la borrasca Oriana, que dejaron un temporal para la historia con rachas de hasta 172 km/h. Renfe ha informado esta mañana, alrededor de las siete, de que la circulación se restablecía con la circulación habitual y, de hecho, todos los trenes programados para hoy han realizado su servicio desde primera hora. El temporal de viento huracanado, como ya ocurrió en la dana, ha vuelto a reflejar el impacto que tiene la meteorología en las infraestructuras ferroviarias.

El aviso rojo decretado por la Agencia de Meteorología Española (Aemet) para la provincia de Castellón llevó a la suspensión del servicio ferroviario de media y larga distancia -alta velocidad incluida- entre las dos autonomías, como explicaban fuentes de la compañía ayer sábado. Sí que funcionaba la red de Cercanías entre València y Castelló, un servicio que sirvió para transportar a los pasajeros de la alta velocidad con destino a Castelló.

Según la cifra ofrecida ayer, a falta de conocer el dato total por parte de fuentes oficiales de Renfe, la suspensión de la circulación afectó a 15 trenes de alta velocidad y larga distancia. Una docena de ellos conectaban la Comunitat Valenciana con Cataluña y los otros tres eran convoyes de alta velocidad.

Siguen los problemas en Metrovalencia

Otro de los servicios ferroviarios afectados ha sido el de Metrovalencia, en concreto su línea 2, la que conecta Llíria con Torrent. El sábado ya sufrió dos cancelaciones temporales del servicio por la caída de dos árboles sobre la catenaria. Y este domingo la situación se repite. Se ha desplomado un árbol en la Vallesa y se ha interrumpido el servicio entre Paterna y l'Eliana. La entidad de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), como ya sucedió ayer, ha habilitado un servicio alternativo de autobús mientras dura la reparación del incidente.