¿Se puede aprender ciencia mientras sale el café? La iniciativa "Aquí te la cuento" de la UPV lleva la divulgación científica hasta las máquinas de vending

¿Qué haces mientras esperas a que esté listo el café de la máquina? En ese minuto que apenas tarda en salir, son muchos los que aprovechan para sacar el móvil y hacer scroll en sus redes sociales, otros hacen repaso mental de la jornada o de la lista de la compra; y también los hay que simplemente se quedan mirando fijamente el vaso como si así se fuera a acelerar el tiempo. Pero, ¿cómo sería si pudieras aprender cada vez que pides algo? En la Universitat Politècnica de València ahora es posible. Porque cada momento es bueno para ampliar el conocimiento.

Con la iniciativa de divulgación “Aquí te la cuento”, que ha puesto en marcha junto a la empresa valenciana Teika y el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la UPV llevará la ciencia hasta las máquinas de vending situadas en el campus de Vera. De esta manera, se mostrarán pequeñas píldoras audiovisuales en sus pantallas interactivas, con contenidos sobre los últimos avances científicos surgidos de los laboratorios de la UPV, efemérides científicas y proyectos del plan anual de divulgación científica de la institución académica.

“Una de nuestras señas de identidad es la divulgación de la ciencia. Creemos que cualquier lugar y momento se puede aprovechar para acercar y contar la ciencia, para que esta cuente cada vez más en la sociedad. "Aquí te la cuento" nace con este objetivo, aprovechando esos momentos de espera para tomarnos el café de la mañana, de mediodía o de la tarde en las máquinas de vending del campus”, explica José Francisco Monserrat, vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la Universitat Politècnica de València.

Tal como ha compartido la UPV en un comunicado, esta misma semana, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebró el pasado miércoles 11 de febrero, en las máquinas de vending se han incluido diferentes preguntas sobre esta efeméride y sobre el proyecto Dones de Ciència, que persigue rendir homenaje y visibilizar el trabajo de mujeres referentes en sus áreas a través de los murales que realizan artistas reconocidas a nivel nacional e internacional. En las próximas semanas, además, la iniciativa invitará a descubrir o redescubrir las grandes figuras de la historia de la ciencia a través de un "¿Sabes quién es?".