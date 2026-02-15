Canastas y goles contra el cáncer infantil

Elena tiene 14 años, está superando una leucemia y es jugadora de baloncesto. Es la protagonista de la campaña Canastas Contra el Cáncer Infantil de este año y tiene claro que el deporte le está ayudando a acelerar su curación y a subirle el ánimo. "Lo tengo claro: yo soy más que el cáncer, afirma. El 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil y durante todo el mes los clubes están a tiempo de participar en una iniciativa solidaria que destina destinar fondos al apoyo y la investigación de una enfermedad que cada año se diagnostica a 1.600 menores solo en España. Se llama "Canastas y goles contra el cáncer" y ya hay cerca de 50 clubes de la Comunitat Valenciana y unos 7.000 niños, niñas y adolescentes inscritos. Y la organización espera llegar hasta los 10.000. Así que aún hay tiempo.

La organización explica la flexibilidad de un evento que persigue implicar a los deportistas más jóvenes para que transformen los goles y canastas que sumen en un partido a este fin solidario. Cuanto más anoten, más dinero recaudarán. Así, cada punto anotado en un partido de baloncesto se transformará en un euro, mientras que cada gol significarán 5 euros de lucha contra la enfermedad. Cuando finalice el partido, se suma el resultado del club que participa en el evento y se realiza el donativo, que se destina a la Aceleradora Unoentrecienmil, una línea de investigación continua presente en el Hospital La Paz de Madrid que analiza cómo la práctica del ejercicio físico durante el tratamiento de los niños con cáncer puede ayudar a su curación. Este proyecto nutre nuevas líneas de investigación que beneficiarán cada vez a más niños.

Los clubes que quieran participar en alguna de las disciplinas todavía pueden inscribirse a través del formulario disponible en la web de Unoentrecienmil, indicando el número de equipos y jugadores participantes. La organización le enviará los carteles y la promoción para que visibilicen una iniciativa que en la Comunitat Valenciana suma su tercera edición en baloncesto, y su segunda en fútbol.

Embajadores en equipos en equipos rivales

"Cuando hablamos de un evento no se trata de organizar un partido, sino de elegir cualquiera de las jornadas del calendario del club este mes de febrero y hacerlo solidario con un simple gesto. Hay ocasiones en las que está inscrito un equipo pero no lo está el rival y solo se contabilizan y transforman en euros los puntos del equipo que participa. Pero hay veces que están los dos clubes y aquello se torna la fiesta de la solidaridad. Hay clubes que conocen la iniciativa en el mismo encuentro y se suman para esa edición o para la siguiente. Los clubes, además de entrenar, transmiten valores de juego en equipo, solidaridad y empatía así que esos puntos que se consiguen tienen un sentido importante, además de convertirse en embajadores en equipos contrarios", explica Isabel Bautista, responsable del Área de Iniciativas Solidarias de Unoentrecienmil.

Noticias relacionadas

La iniciativa, que movilizan a miles de jugadores de cientos de clubes deportivos de toda España, están respaldadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federación Española de Baloncesto, además de las federaciones autonómicas. La cuarta edición de Canastas Contra el Cáncer Infantil y a la segunda de Goles Contra el Cáncer Infantil. En total, en toda España se han inscrito ya 422 clubes de las dos disciplinas. El año pasado se sumaron más de 640 clubes y se recaudaron 270.000 euros. Este año los padrinos de la campaña son Joan Capdevilla, Virginia Torrecilla, Juana Camilión, Gracia Alonso, Dani Stix y Javier Beirán.