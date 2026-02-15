Carreteras, prevención de incendios y trece ministerios: así se prepara un país para un eclipse total

La escena se grabó durante el eclipse solar total de 2024 en Estados Unidos. Hay un parque sobre el que muchas personas, sentadas, esperan, con sus gafas protectoras puestas y con la vista fija en el cielo. La cámara que está grabando al grupo capta cómo, de repente, se quedan a oscuras. El efecto es instantáneo: exclamaciones de júbilo, aplausos, algún baile improvisado. Centenares de personas, solo en ese espacio en un parque, miran cómo la luna cubre el sol y deja la tierra en penumbra. El efecto “wow” de un eclipse como ese dura unos pocos minutos de éxtasis colectivo pero, para llegar a él, hacen falta meses de preparación.

También para el eclipse total de sol que vivirá España en 2026, el atardecer del 12 de agosto. Será el primero del llamado “trío de eclipses”, que continuará con otro en 2027 y otro en 2028, y podrá verse desde varios puntos de la Comunitat Valenciana, sobre todo la provincia de Castellón y el norte de la de València, capital incluida. En este caso, la luna cubrirá completamente al astro rey durante menos de dos minutos, pero el trabajo ya ha empezado e incluye pensar en el cielo pero también, y mucho, en la tierra: en atascos en carreteras, en planes de Protección Civil o en evitar incendios forestales.

“¿Que cómo se prepara un país para un eclipse total? Con mucha ilusión, pero a esa ilusión hay que añadirle muchas cosas: sobre todo responsabilidad y colaboración”, resume la directora de Cultura Científica y de la Innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Rosa Capeáns. Lo ha expresado así durante la primera jornada del I Encuentro de Comunicación, Ciencia y Sociedad celebrado en Teruel ‘Astroperiodismo, contar los eclipses’, organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA).

Un fenómeno con logística “de gran evento”

No es una Operación Salida de Tráfico, ni es un macrofestival, ni es una ciudad en temporada alta estival, pero es todas esas cosas a la vez. “Va a ser un fenómeno astronómico con una logística de gran evento”, asegura Capeáns. En realidad, varios fenómenos astronómicos o varios grandes eventos porque, en tres años consecutivos, miles de personas viajarán a las zonas de totalidad -donde el sol se ve cubierto por completo por la luna durante estos fenómenos- de los tres eclipses del trío. “Nos jugamos un evento de ciencia que va a ser muy importante pero, sobre todo, nos jugamos la seguridad y la confianza de la población, la confianza en las instituciones y la ciencia”, asegura.

Aunque no ha dado cifras de inversión en la preparación para los eclipses de los próximos años, Capeáns afirma que el Gobierno de España “ya está trabajando”. “Va a ser un momento muy breve pero va a tener mucho impacto y tiene mucha relevancia lo que hagamos antes y después”, dice. Para este primer eclipse, la mirada está puesta en las provincias, muchas de ellas pertenecientes a la llamada “España vaciada” por las que transcurrirá el episodio: las provincias gallegas, Valencia y Castellón, pero también Asturias, Burgos, Logroño, Soria, Teruel o Mallorca. “Muchos municipios pequeños que no están acostumbrados a recibir tanta gente recibirán mucha atención esos días”, vaticina la directora de Cultura Científica y de la Innovación de FECYT.

“Esto va mucho más allá de la astronomía, e implica muchos aspectos sociales”, reconoce Capeáns. Entre otras cosas, apela a temas como la protección de la salud, el tráfico, las aglomeraciones de personas o los riesgos medioambientales. Pero también es una oportunidad científica, económica y comunicativa, añade.

Una comisión con trece ministerios

En estos retos trabajan desde el verano pasado técnicos y personal de trece ministerios. En el verano de 2025 se creó la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, que se encarga de aspectos relacionados con la coordinación, seguridad, movilidad o comunicación, es decir, con la gestión del eclipse. Es la encargada de traducir el sentido común y las recomendaciones científicas a planes operativos que pueden ser de tráfico, de emergencias o de salud pública, entre otras cosas.

También será la encargada de coordinarse con la Generalitat y con el resto de gobiernos autonómicos, así como con las diputaciones y los municipios. La Comisión para el Trío de Eclipses funciona en grupos de trabajo de temas diferentes (movilidad, prevención, protección civil y riesgos medio ambientales, turismo e impacto económico, salud pública, divulgación y comunicación).

Ese será el brazo gestor del eclipse total de sol, pero también hay un brazo experto. En 2023 ya se había creado la Comisión nacional del Eclipse, que se ha renombrado ahora como Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses. Está integrada por expertos en astronomía, además de representantes de entidades y organismos científicos y dividida en equipos temáticos. Serán los encargados de redactar la información divulgativa sobre los eclipses, compartir criterios para una observación segura, organizar agendas o liderar la difusión.

Visitas previas y llegadas escalonadas

La idea de fondo es “que no haya improvisación”. Capeáns recuerda que todo el mundo va a tenerla información sobre si el eclipse se va a poder ver o no desde su zona, para poder planificarse. Recomienda, además, una vez seleccionado un punto, hacer una visita previa a la zona para conocer los accesos, el terreno o la disponibilidad.

El Gobierno, a través de la Comisión Interministerial, va a elaborar una propuesta de puntos de observación recomendados, que va a pasar el filtro de protección civil, servicios de emergencias e infraestructuras, con la vista puesta sobre todo en las carreteras y la existencia o no de aparcamientos disuasorios para evitar el colapso de las vías. Habrá, por tanto, lugares recomendados y otros “que no cumplen criterios de accesibilidad o no están preparados para ser supervisados” y a los que se recomendará oficialmente no acudir.

“Eso para quienes quieran moverse, pero a veces no hace falta; a lo mejor el mejor punto de observación está en tu casa si tienes una terraza bien orientada, o a lo mejor en un parque al lado de tu casa”, recuerda Capeáns. En cualquier caso, para los viajeros, cree que es buena idea no viajar en el mismo día del eclipse, sino planificar el viaje para “disfrutar de la gastronomía y el turismo de la zona, por un lado, y llegar de manera escalonada, por otro”. Eso sí, se prevé que la salida, una vez finalizado el evento, sea de todo el mundo al mismo tiempo, y por eso, por si se dan atascos, recomienda tener el depósito lleno en los coches.

Un eclipse es un reto, pero un eclipse en agosto, en España, lo es más. El sol se oscurecerá durante apenas unos minutos pero, para todas las horas previas, desde el FECYT recomiendan llevar crema de protección solar y agua. También vigilar, en los espacios rurales, para prevenir los incendios forestales.

“Queremos leer en prensa esa historia en la prensa y que sea de la emoción que hemos compartido todos, no de los incidentes que habríamos podido evitar”, resume Capeáns. Y la diferencia entre una historia y otra, apunta, está “en la buena coordinación y comunicación”.