Educación deja sin ayudas a miles de estudiantes de Bachillerato afectados por la dana

Casi 2.000 estudiantes de la zona cero de la dana se han quedado sin las ayudas al estudio prometidas el pasado mes de octubre. Al menos, así es sobre el papel, ya que la Conselleria de Educación sigue sin subsanar un error cometido hace casi cinco meses.

El expresident de la Generalitat Carlos Mazón anunció estas ayudas de 500 y 600 euros antes del aniversario de la dana. El dinero iría dirigido a estudiantes universitarios y no universitarios afectados por la riada, para la compra de material escolar. Sin embargo, la redacción de las ayudas contenía un error que dejaba fuera a toda la promoción de estudiantes de segundo de Bachillerato.

Para acceder a las ayudas de estudiantes no universitarios había que estar matriculado en un IES de la zona dana este 30 de septiembre, para las ayudas universitarias era necesario haber estudiado en una universidad durante el curso 2024-25. El alumnado de segundo de Bachillerato no cumplía ninguna de estas condiciones y por tanto no podía cobrar estas ayudas, que estaban mal redactadas.

Tras varias quejas de padres y madres publicadas en este diario, Conselleria reconoció el error y anunció que publicaría una nueva línea de subvenciones. Aquello fue hace casi 5 meses pese a que las familias continuaban reclamando las ayudas y Levante-EMV publicó varios artículos más. A día de hoy, ese dinero sigue sin llegar a las familias afectadas.

500 euros para familias con hijos en edad escolar

La primera partida, destinada a familias con hijos e hijas en edad escolar, contaba con una dotación de 100.558.500 euros, y consistía en la concesión de “una ayuda única de 500 euros por alumno o alumna que las familias recibirían directamente en su cuenta bancaria sin desplazarse, sin colas, ni esperas” para la adquisición de material escolar, libros y útiles educativos. La subvención era acumulable por hijos, de modo que una familia con tres hijos puede percibir 1.500 euros.

Mazón resaltó que esta línea beneficiaría a cerca de 200.000 alumnos y alumnas y estaba destinada a estudiantes matriculados en enseñanzas regladas no universitarias (públicas, privadas o concertadas) en municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024. El plazo para solicitar las ayudas se abrió el 20 de octubre y cerró el 19 de noviembre.

600 euros para estudiantado universitario y artístico

El jefe del Consell ha anunciado que para el estudiantado universitario y de enseñanzas artísticas superiores se pondría en marcha “una ayuda directa de 600 euros por estudiante matriculado en universidades públicas o privadas y centros artísticos superiores” (curso 2024-2025) con residencia en municipios afectados de la provincia de Valencia en las inundaciones del pasado 29 de octubre. Serían también “ayudas rápidas, automáticas y sin trabas” con el objetivo de beneficiar a 5.000 estudiantes.

Ayudas a familias acogedoras de hasta 6.000 euros

El jefe del Consell detalló que la tercera línea de ayudas va dirigida a familias acogedoras, “que representan la cara más solidaria y generosa de la Comunitat Valenciana y que han cumplido su labor acogiendo a menores tutelados o bajo guarda de la Generalitat, sin dejar de cuidarlos ni un solo día, aunque su propia casa estuviera afectada”.

En concreto, se concedió un máximo de 6.000 euros para este colectivo, con ayudas que van de los 3.000 euros para una familia que tenga un menor en acogida, 4.000 euros en el caso de dos menores, 5.000 euros para los que tengan tres y 6.000 euros para las familias que acojan cuatro o más menores.

La Generalitat dotó a esta medida con un presupuesto de un millón de euros con fondos propios. La concesión de estas ayudas, tal y como resaltó el expresident, sería "automática, sin solicitud ni trámite alguno, y se otorgarán de oficio, utilizando los datos de los decretos dana anteriores".