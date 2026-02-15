Embalse de Algar: La presa del Palancia medio

En el río Palancia, aguas abajo del embalse del Regajo (1959) nos hallamos con el pantano de Algar de Palancia. Se accede a la presa mediante la N-234, tomando la salida hacia Algar de Palancia N-225. El Proyecto para la construcción del Pantano de Algar lo realizó la Confederación Hidrográfica del Júcar por medio del Ingeniero Enrique Cifres Giménez; la obra finalizó en el 2000.

Se construyó durante el período 1993-2000, y es de titularidad estatal. La superficie del embalse alcanza 69,400 ha, tiene una capacidad de 6,29 hm3, la cota de nivel máximo es de 207 metros y la cota de coronación, 217 m. La altura de la presa desde los cimientos es de 49 m. Es de arco de gravedad.

Pantano de Algar. / Foto Estepa.

La superficie de la cuenca hidrográfica alcanza los 781 km2, la aportación media anual es de 46 hm3 y la precipitación media anual, 616 mm. Además del río Palancia varios barrancos y ramblas aportan sus caudales al embalse, como son los del Romero, del Carrasquillo y especialmente la Rambla de Azuébar.

Razones de la construcción del embalse de Algar

Varios objetivos se pretendían alcanzar con la ejecución del proyecto de la presa. En términos generales, dicho proyecto respondía a la necesidad de mejorar el aprovechamiento de los recursos superficiales del río Palancia. Concretamente se construyó por tres motivos. En primer lugar, el aumento de la aportación regulada de los recursos superficiales de la cuenca media del río Palancia, que estaba regulado parcialmente en cabecera por el embalse del Regajo. Con la obra aumentó la garantía del suministro de la zona regable de la Acequia Mayor de Sagunto. El espacio regable benefició a los términos municipales de Sagunt, Gilet, Algar de Palancia, Alfara de la Baronía, Algimia de Alfara, Torres Torres, Estivella, Albalat dels Tarongers, Petrés y Canet d’En Berenguer. Se trata de un espacio regable de unas 5.500 ha.

Pantano de Algar, al fondo Alfara de Algimia. / Foto Estepa.

En segundo lugar, se garantizaba la recarga inducida de los acuíferos, que se hallaban deprimidos por la sobreexplotación de la cuenca baja, la comarca del Camp de Morvedre. El beneficio del embalse consistió en el reequilibrio del acuífero mediante la recarga de 13,32 Hm3/año. Finalmente, la laminación de avenidas y protección de las poblaciones ribereñas de la comarca del Bajo Palancia-Camp de Morvedre.

Una morfología singular, un embalse encajado

El embalse tiene una forma alargada tanto hacia el oeste hasta llegar a la altura del municipio Sot de Ferrer, como a la parte oriental hasta alcanzar la Fuente del Bolós. Se halla encajado entre varias elevaciones montañosas, como son de oeste a este el Alto de la Fuente, Quincha, Marín, Peña del Águila, el Azud, L’Arquet, Alto de la Solana, La Solana, el Racó del Retor, y la Peña Urbea. Llama la atención el sector septentrional del embalse, en donde discurre la rambla de Azuébar, parcialmente inundada por el embalse. La presa se levanta en las proximidades de la confluencia de esta rambla con el río Palancia.

Un entorno geográfico de atractivos

El embalse de Algar está situado en el municipio de Algar del Palancia, en la provincia de Valencia. El entorno del embalse está integrado por zonas verdes, donde destacamos un gran número de partidas y espacios naturales como la Acequia Madre, la partida del Arquet y la del Assut. En sus inmediaciones hallamos territorios protegidos con diversas figuras: el LIC del Curso Medio del Palancia, y la ZEPA Sierra de Espadán.

Embalse de Algar. / Estepa.

El embalse está situado casi en su totalidad en el término municipal de Algar del Palancia, localidad que tiene unos 500 habitantes, con una superficie de 13,2 kilómetros cuadrados. Se trata del pueblo más próximo al embalse de Algar, situado a 1,5 kilómetros del centro urbano. Aguas arriba del embalse se localizan las poblaciones de Sot de Ferrer, apenas a un kilómetro de la cola del pantano, y Soneja. Ambas poblaciones son ribereñas del Palancia.

El paisaje en donde se integra el embalse constituye un atractivo añadido. Prolifera la vegetación, en forma de pinares, en los parajes de la Peña del Águila, L’Arquet, y Alto de la Solana. La presa se haya entre bosques y en el sector suroeste hay campos de cultivo.

Con anterioridad a la construcción de la presa había campos de cultivo de regadío en las partidas de l’Arquet y Marín, ambas hoy inundadas.

En algunos sectores ha proliferado la flora autóctona, allí donde se ha producido un abandono de tierras, como es el caso del Rincón de las Vacas, y vinculado con las constantes fluctuaciones de los niveles del agua.

La Vía Verde de Ojos Negros discurre de forma paralela con el río Palancia, por su margen derecha, de tal manera que pasa por las cercanías del embalse. Desde Barracas hasta Sagunto, son varias las poblaciones que se benefician de su recorrido, entre ellas, Soneja, Sot de Ferrer y Algar de Palancia. Túneles, puentes, pasarelas… se intercalan en un itinerario de gran atractivo.

El patrimonio hidráulico, seña de identidad

El valle del Palancia constituye un eje de actividades tradicionales y contemporáneas vinculadas con el uso del agua. En las poblaciones del entorno del embalse de Algar, así como en el propio río son numerosas las referencias que integran un interesante y variado patrimonio hidráulico rural. En Soneja, Sot de Ferrer y Algar de Palancia encontramos espacios de riego tradicional, huertas tradicionales organizadas mediante estructuras de riego basadas en el esquema habitual de azud-acequia-parcelario. Azudes como el de la Huerta Nueva, el de Riera, Mayor de Sagunto o de Algar, son representativos.

De la misma manera son numerosos los testimonios de la arquitectura del agua cuya función se relaciona a territorios rurales como acueductos, aljibes, abrevaderos, balsas, lavaderos, minas o sifones. Evidencias de una arraigada cultura del agua del pasado y del presente de esta parte del territorio valenciano, orgullo de sus vecinos y atractivo para los visitantes.

