Ojo si tienes una cita con el médico en València: arranca la huelga indefinida hasta junio

Los médicos comienzan el próximo lunes la quinta huelga de facultativos en menos de un año para reclamar un Estatuto Marco propio, diferente al del resto de categorías profesionales, y mejoras en sus condiciones laborales. Será solo la primera de 24 jornadas de paro que hay previstas desde febrero y hasta el mes de junio, una semana por mes. El sindicato CESM es quien ha convocado esta concatenación de paros en la sanidad pública nacional -y también valenciana- en los próximos meses, que pueden dejar una primavera "caliente" en los hospitales y centros de salud de la Comunitat Valenciana.

En el paro de diciembre, cuya duración fue de cuatro días, este tuvo un seguimiento medio del 15 % en sus diferentes jornadas y dejó, según los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad, cerca de 60.000 citas pospuestas, 15.000 cada día. Esto obligó a reprogramarlas y se convirtió en un reto para la sanidad pública, que ya tiene problemas estructurales de presión asistencial con demoras de más de 15 días en Atención Primaria, unas listas de espera quirúrgicas con más de 68.000 pacientes y de 440.000 en la consulta de especialidades. Habrá que ver si la concatenación de paros semanales todos los meses mantiene el seguimiento de los profesionales o se reduce.

Para contrarrestar esto y, dentro de la obligación de prestar asistencia sanitaria, Sanidad ha impuesto unos servicios mínimos cercanos al 75 % en la mayoría de servicios sanitarios. CESM los considera "abusivos" y ha acusado al conseller Marciano Gómez de querer "boicotear" la huelga y convertirse en "aliado" de la ministra Mónica García, de quien depende la negociación del Estatuto Marco. De hecho, el sindicato ha recurrido a la justicia pidiendo la suspensión cautelar de estos servicios mínimos que creen que son un obstáculo para garantizar el derecho a la huelga.

Qué piden los médicos

El Ministerio llegó a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios -Satse, UGT, CSIF y CCOO- sobre el Estatuto, cuatro formaciones que defienden el centenar de medidas positivas, que también benefician a los médicos, como el límite de 17 horas para las guardias. Sin embargo, los médicos siguen pidiendo una negociación por separado porque tienen unas características especiales y acabar con las guardias de 24 horas y tributar por ellas.

Médicos en huelga frente al hospital Clínico de València en el tercer día del paro / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

El primer acto de esta primavera caliente será este sábado 14 de febrero con una manifestación en Madrid hacia la que saldrán varios autobuses desde la Comunitat Valenciana. Este acto tendrá su réplica valenciana el jueves 19 de febrero a las 19 horas en València ciudad, con un recorrido entre la Conselleria de Sanidad y la Delegación del Gobierno.

Los 24 días de la huelga de médicos

El lunes 16 de febrero será el primer día de la huelga indefinida de médicos, que se alargará hasta el mes de junio. Los facultativos pararán una semana entera al mes, repartidos de la siguiente manera:

Febrero. Del 16 al 20

Marzo. Del 16 al 20, coincidiendo con la semana de fallas y el festivo de San José.

Abril. Del 27 al 30. Son cuatro días al excluir el 1 de mayo, festivo.

Mayo. Del 18 al 22.

Junio. Del 15 al 19.

Falta ver si el Ministerio se pliega a las condiciones de CESM y el comité de huelga la suspende antes de llegar al mes de junio.