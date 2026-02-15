Vaivén
Marian Cano y Toni Pérez con los ganadores de la 'sirenita de oro'
Pérez Llorca felicita a los ganadores y Toni Mayor muestra por quién votó en sus redes
Los ganadores del Benidorm Fest, Tony Grox y Lucycalys, fueron los más perseguidos el sábado en el interior del Palau de l'Illa de la ciudad de los rascacielos. El objetivo era hacerse una foto con ellos y con el trofeo del festival: la sirenita de oro. Dos de los que consiguieron la tan ansiada foto fueron la consellera de Industria y Turismo, Marian Cano; y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez. No es para menos porque la Generalitat Valenciana es el principal patrocinador del festival musical con una dotación de 1,5 millones de euros.
En las redes sociales de Cano, se les ve posando con ellos y, también, con Asha, quien consiguió el premio Spotify del festival. En el vídeo, también salen disfrutando de la gala entre las gradas bailando y dando palmas al ritmo de las 12 canciones finalistas.
Apoyo en redes
Otros de los rostros políticos que han seguido de cerca el Benidorm Fest son el president Juanfran Pérez Llorca que, aunque ausente en el festival de al lado de su pueblo natal, ha querido felicitar al dúo ganador a través de sus redes sociales.
No sabemos si el president votó por su artista favorito. Quien sí lo hizo ha sido el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que compartió en sus redes el voto que había emitido. Su apoyo fue para Mikel Herzog Jr. y su canción 'Mi mitad'. Quedó en antepenúltima posición con 79 puntos.
