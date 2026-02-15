El PSPV-PSOE denuncia la "incomprensible demora" de la Generalitat en indemnizar a las víctimas de la dana

El PSPV-PSOE ha denunciado este domingo la “incomprensible demora” de la Generalitat Valenciana a la hora de indemnizar a las víctimas de la dana, por lo que ha reclamado medidas "con carácter de urgencia" para reparar a quienes sufrieron lesiones y a los familiares de personas fallecidas tras el episodio de lluvias torrenciales que dejó 230 fallecidos.

La diputada socialista en Les Corts Alicia Andújar ha advertido de que, a su juicio, “si la gestión de la emergencia producida por la dana fue claramente deficiente por parte de la Generalitat, la post emergencia va por el mismo camino”.

En esa línea, ha sostenido que el Consell “ha hecho un esfuerzo mínimo” y ha remarcado que, dieciséis meses después, “si no fuera por el Gobierno de España, todo seguiría igual”.

Según el PSPV, el Consell habría dedicado “más tiempo en encubrir a Mazón que en atender a las víctimas de la mayor tragedia que hemos vivido los valencianos en las últimas décadas”.

Al pleno

Los socialistas aseguran que llevarán la cuestión al pleno y forzarán una votación en Les Corts para que el PP se pronuncie “claramente” sobre si piensa indemnizar a las víctimas o, por el contrario, “seguir degradándolas de forma sistemática”.

En el mismo comunicado, Andújar señala que, aunque Carlos Mazón "ya no lidere" el Gobierno valenciano, el actual responsable, Pérez Llorca, “se ha rodeado de las mismas personas”, lo que —según los socialistas— mantendría el riesgo de que “la historia se pueda repetir”.

Por ello, la parlamentaria reclama al PP que “reflexione y mueva ficha” y resume su exigencia en una idea: “La Generalitat debe indemnizar a las víctimas de la DANA, es lo mínimo que podemos hacer por ellas”.