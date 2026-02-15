Temporal de viento huracanado
El riesgo sigue en la Comunitat Valenciana: el viento vuelve esta tarde y el foco está en los árboles y posibles desprendimientos
Emergencias pide mantener la vigilancia porque las previsiones contemplan el regreso de ráfagas intensas a partir de las 18 horas
El episodio se cierra con más de 1.600 incidencias y 2.200 llamadas al teléfono del 112
El episodio de viento huracanado bajo aviso rojo y naranja por las fuertes ráfagas ha terminado, por ahora. A partir de las 18 horas del domingo, se reactivan los avisos amarillos por rachas "muy fuertes de componente oeste" en las provincias de Alicante y Valencia, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y en puntos expuestos de Castellón las ráfagas "podrían ser huracanadas". Ante esta situación, Emergencias de la Generalitat pide mantener la vigilancia y extremar las precauciones, aunque la ciudadanía tenga la sensación de que el episodio ha terminado al haber desaparecido las intensas rachas de hasta 170 km/h.
El riesgo ahora se centra en dos elementos que podrían reportar problemas. El primero, los árboles que podrían seguir cayendo. La línea 2 de Metrovalencia, entre l'Eliana y Paterna ha sido interrumpida por tercera vez en dos días debido a la caída de árboles sobre la catenaria. Y el parque de San Vicente de Llíria ha amanecido con más de una veintena de pinos y otras especies de árboles caídos. El segundo riesgo es el de posibles desprendimientos de estructuras y elementos de fachadas en las zonas donde el poniente ha sido más intenso.
Ante este panorama, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha remitido un nuevo boletín informativo a los municipios y organismos competentes en la gestión de emergencias para que mantengan la vigilancia.
Un lunes en aviso amarillo
Las previsiones meteorológicas de la Aemet contemplan el regreso del ciento durante esta tarde y todo el lunes con "rachas muy fuertes del oeste y noroeste" de hasta 70 kilómetros por hora. De hecho, son "probables" en los litorales de Valencia y Alicante y, por eso, la entidad ha decretado avisos amarillos para esta tarde en las dos provincias y, también, para mañana en toda la Comunitat Valenciana.
Más de 1.600 incidentes
La Conselleria de Emergencias ha hecho ya un primer balance del episodio de viento con los datos recopilados entre el viernes y el sábado. En total se han reportado 1.681 incidentes. La provincia con mayor número, pese a no estar bajo alerta roja, es la de Valencia con 802; seguida por Alicante, 463; y Castellón, con 416, que registra el menor dato pese a registrar las ráfagas más intensas. En cuanto a las llamadas recibidas al teléfono del 112, la cifra asciende a 2.268: 1.152 en la provincia de Valencia, 575 en Alicante y 570 en Castellón.
La mayor parte de las actuaciones siguen siendo causadas por árboles caídos y desprendimientos de ramas y palmeras; mobiliario urbano desplazado; caída de cascotes de las fachadas de los edificios o estructuras metálicas; roturas de cristales; vallas y carteles publicitarios desprendidos; antenas descolgadas o postes de alumbrado derribados.
