Sigue el intenso viento en Valencia con rachas de hasta 124 km/h

El temporal de viento de la borrasca Oriana dejó este sábado ráfagas de hasta 172 km/h en el interior de Castellón. La caída del aviso rojo podía hacer pensar que la intensidad de las rachas iba a decaer. Lo ha hecho. Pero, aun así, sigue soplando el viento con bastante intensidad en varios puntos de la Comunitat Valenciana y, por eso, Emergencias de la Generalitat pide mantener la vigilancia y precaución por el riesgo a posibles incidentes.

Hasta el mediodía del domingo, los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dejan una máxima de 108 kilómetros por hora en la Pobla de Benifassà-Fredes. Pero, entre las ocho de la mañana y el mediodía, las estaciones de la agencia dejan otras marcas destacadas: los 85 km/h en Vilafranca; los 76 km/h en Morella; los 68 km/h en Segorbe; los 72 km/h en València; los 70 km/h en Jalance; y los 68 km/h en Llíria.

Una pareja se protege del viento en la playa de la Malva-rosa. / Germán Caballero

Registros muy superiores en Avamet

Sin embargo, la red de estaciones de la Associació Valencia de Meteorologia (Avamet) deja registros bastante superiores a los de la Aemet. En su caso, la ráfaga máxima registrada este domingo en la Comunitat Valenciana son los 124 km/h en la Seratella, seguidos de cerca por los 199 km/h de la Font de la Figuera. Allí ayer la A-33 estuvo cerrada durante varias horas como informó la Dirección General de Tráfico (DGT).

Un árbol cáido en el jardín del Túria esta mañana en València. / Ana Escobar/EFE

En otros municipios, ha habido otros datos destacados:

Buñol, 117 km/h.

Villena, 117 km/h.

Rossell, 116 km/h.

Sant Jordi, 111 km/h.

La Serra d'en Galceran, 109 km/h.

Confrides, 109 km/h.

Benicàssim, 103 km/h.

Cervera del Maestre, 100 km/h.

El riesgo continúa

Las previsiones meteorológicas de la Aemet contemplan el regreso del ciento durante esta tarde y todo el lunes con "rachas muy fuertes del oeste y noroeste" de hasta 70 kilómetros por hora. De hecho, son "probables" en los litorales de Valencia y Alicante y, por eso, la entidad ha decretado avisos amarillos para esta tarde en las dos provincias y, también, para mañana en toda la Comunitat Valenciana.

Este episodio puede seguir causando incidente; ha habido más de 1.600 desde el viernes. La mayor parte de las actuaciones siguen siendo causadas por árboles caídos y desprendimientos de ramas y palmeras; mobiliario urbano desplazado; caída de cascotes de las fachadas de los edificios o estructuras metálicas; roturas de cristales; vallas y carteles publicitarios desprendidos; antenas descolgadas o postes de alumbrado derribados.