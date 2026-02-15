Otro temporal para la historia deja rachas de hasta 172 km/h

El temporal de viento que ha barrido la Comunitat Valenciana este fin de semana ha dejado registros que lo sitúan entre los episodios más intensos de las últimas décadas, tanto en la red oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como en la red de estaciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Entre los datos más destacados figura la racha máxima de 121 kilómetros por hora registrada por Aemet en la estación de la Pobla de Benifassà-Fredes, un valor especialmente relevante al tratarse de una estación oficial con series históricas homogéneas.

Este registro se sitúa muy por encima de la mayoría de episodios de viento extremo registrados en la Comunitat Valenciana durante las últimas décadas, aunque aún lejos de los récords absolutos históricos, como los 167 km/h medidos en Elx el 2 de abril de 1978 o los 153 km/h en el aeropuerto de Manises en enero de 1978. Otros datos históricos similares a los de este fin de semana son los 120 km/h registrados en Alicante en abril de 1941, o los 117 km/h medidos en València ciudad durante el devastador temporal del 25 de febrero de 1989.

A estos datos oficiales se suman los registros de la red de Avamet -la mayor red valenciana de estaciones meteorológicas-, que ha medido rachas máximas de hasta 172 km/h en Vilar de Canes y Rosell, en el interior norte de Castellón.

Según Avamet, estas rachas constituyen la cuarta mayor velocidad del viento registrada por su red desde que comenzó su serie homogénea en 2020, solo superadas por los 180 km/h medidos en Bel el 22 de diciembre de 2024, los 177 km/h del día siguiente en la misma localidad, y los 174 km/h en las Illes Columbretes en septiembre de 2021 y en Xert en diciembre de 2024. Este dato consolida el episodio actual entre los más extremos documentados en la Comunitat Valenciana en el siglo XXI, con rachas superiores a 160 km/h en varias localidades del interior castellonense. Los meteorólogos sitúan este episodio al nivel de los grandes temporales históricos de viento, con especial paralelismo con los episodios de febrero de 1989 y marzo de 2007.

El temporal del 25 de febrero de 1989 continúa siendo el más devastador jamás registrado en València ciudad. Aemet documentó rachas de hasta 117 km/h en el centro urbano y 139 km/h en Manises (ayer fueron 101), provocando seis víctimas mortales, más de un centenar de heridos y daños millonarios.

Por su parte, el temporal del 7 y 8 de marzo de 2007 dejó rachas oficiales de hasta 142 km/h en l’Alcora o 113 km/h en El Altet. Aemet considera aquel episodio el más intenso en Castelló y el interior norte de Valencia en décadas, con una configuración atmosférica muy similar a la del temporal actual.

El de 2026 está siendo un inicio de año ventoso. Los registros de Avamet muestran una sucesión continua de temporales intensos desde enero, con rachas como las de 167 km/h en la Mola de Xert y de 158 km/h en el Coll de les Eres, en la Pobla de Benifassà el 31 de enero.

A estos se suman episodios como el temporal del 5 de febrero, con 111 km/h en Manises y 98 km/h en València, o el del 28 de enero en la Marina Alta, con 114 km/h en el Tossal Gros y graves daños materiales.