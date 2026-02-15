La UPV lanza "Aquí te la cuento", una nueva iniciativa de divulgación científica en máquinas de vending
Se trata de piezas audiovisuales sobre efemérides científicas, avances y proyectos del plan de divulgación de la UPV que se podrán ver en las máquinas
Eva Tortajada
La Universitat Politècnica de València ha puesto en marcha "Aquí te cuento", una nueva iniciativa de divulgación científica que lleva la ciencia a las máquinas de vending en el campus de Vera. Consiste en incluir en estas máquinas piezas audiovisuales sobre efemérides científicas, los últimos avances científicos surgidos en los laboratorios de la UPV y proyectos del plan anual de divulgación científica de la universidad.
Este nuevo proyecto cuenta con la colaboración de Teika, empresa valenciana de vending, y con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. "Creemos que cualquier lugar y momento se puede aprovechar para acercar y contar la ciencia, para que ésta cuente cada vez más en la sociedad", ha explicado José Francisco Monserrat, vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la Universitat Politècnica de València, quien ha elaborado que el proyecto "nace con este objetivo, aprovechando esos momentos de espera para tomarnos el café de la mañana, de mediodía o de la tarde".
Para el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado el pasado miércoles 11 de febrero, se incluyeron diferentes preguntas sobre este día y sobre el proyecto Dones de Ciència, que tiene el objetivo de visibilizar y rendir tributo a mujeres de referencia en diferentes campos científicos mediante murales ubicados en la universidad.
En las próximas semanas, mientras esperan a que se haga su café, alumnos y profesores podrán participar en un quiz con preguntas del estilo "¿Sabes quién es?", con las que podrán descubrir o redescubrir a referentes históricos en la ciencia.
