El vendaval sacude la Comunitat Valenciana con vientos huracanados y múltiples daños

La Comunitat Valenciana ha vivido este sábado una de las jornadas más complicadas de los últimos años a causa de un violento temporal de viento asociado al paso de la borrasca Oriana, que ha dejado rachas huracanadas, numerosas incidencias, graves alteraciones en el transporte terrestre, ferroviario y marítimo, y un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el aviso rojo por viento extremo en la provincia de Castelló y avisos naranjas en Valencia y Alicante, alertando de rachas que podían superar los 140 kilómetros por hora. A tenor de los datos recogidos en las estaciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), las previsiones se cumplieron, especialmente en el norte castellonense, donde se alcanzaron valores históricos y rachas superiores a los 130 km/h en más de una veintena de municipios.

El récord del episodio se alcanzó en Vilar de Canes y Rosell marcaron 172 km/h. En Xert, la Pobla de Benifassà y la Serra d’En Galceran se superaron los 160 km/h, mientras que en Xodos, la Serratella y Llucena se alcanzaron los 150 km/h. En Castelló de la Plana, las rachas llegaron a 135 km/h. En la provincia de Valencia, el municipio más afectado fue la Font de la Figuera, con registros de hasta 134 km/h, seguido de Buñol (116 km/h) y Ayora (106 km/h). En Alicante, el viento sopló con especial intensidad en la cima del Aitana, con 137 km/h.

Los datos oficiales de Aemet también reflejan la magnitud del episodio, con rachas de 121 km/h en la Pobla de Benifassà-Fredes, 109 km/h en Morella, 102 km/h en Atzeneta del Maestrat, el aeropuerto de València y Vilafranca, y 98 km/h en Llíria, además de valores superiores a los 70 km/h en amplias zonas del interior y litoral.

Decenas de incidencias

El temporal ha provocado un intenso trabajo para los servicios de emergencia. El sábado por la mañana la Generalitat ya había registrado 450 incidentes desde el viernes mientras que los bomberos reportaban a mediodía más de 300 intervenciones. Después, entre las 14 y las 17.30 horas el teléfono de Emergencias gestionó 64 incidentes en Alicante, 233 en Valencia y 136 en Castelló.

Solo entre las 12.00 y las 18.30 horas, los bomberos realizaron más de 150 intervenciones en la provincia de Valencia y 46 en el cap i casal. En la provincia de Castelló, el Consorcio Provincial y los bomberos del ayuntamiento sumaron en ese mismo periodo 292 servicios. Y en Alicante, entre los bomberos de la diputación y los de la capital provincial atendieron 257 servicios, con especial incidencia en Elx y la comarca de la Vega Baja.

Así pues, en un periodo de apenas seis horas y media los cuerpos de bomberos de toda la Comunitat Valenciana atendieron alrededor de 750 incidencias relacionadas con el vendaval provocado por la borrasca Oriana.

Protección Civil envió a las 10.18 horas un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la provincia de Castelló para advertir del peligro extremo y recomendar evitar desplazamientos. Posteriormente, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, lanzó un mensaje de máxima prudencia tras la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias. Valderrama pidió «evitar cualquier tipo de desplazamiento» y extremar las medidas de autoprotección.

El impacto del temporal ha sido especialmente notable en el transporte. Renfe suspendió todos los servicios ferroviarios de larga y media distancia entre la Comunitat Valenciana y Cataluña, así como los trenes de alta velocidad entre Valencia y Castelló. En total, 15 trenes se vieron afectados por la suspensión, doce de ellos del corredor mediterráneo y tres de alta velocidad. Los pasajeros con destino a Castelló fueron trasladados en trenes de Cercanías desde Valencia, lo que provocó una imagen inusual en la estación Joaquín Sorolla, prácticamente vacía durante buena parte de la mañana.

Además, dos trenes quedaron detenidos durante más de dos horas en las vías. Un Euromed procedente de Barcelona tuvo que parar en l’Aldea (Tarragona) por la presencia de árboles caídos y un incendio en Alcalà de Xivert, mientras que un Alvia que cubría la ruta Barcelona-Cádiz quedó detenido en Vinaròs por el mismo motivo.

Bomberos intervienen para retirar un árbol derribado por el viento en una urbanización de Bétera. / Consorcio de Bomberos de Valencia

En Metrovalencia, la línea 2 (Llíria-Torrent) quedó interrumpida en dos ocasiones a la altura de la Vallesa por la caída de árboles sobre la catenaria. El corte se prolongó durante unas cuatro horas.

En la red viaria, la DGT estableció restricciones en todo Castelló, limitando la velocidad máxima a 80 km/h, prohibiendo adelantamientos a vehículos pesados y restringiendo la circulación de camiones de más de 7,5 toneladas. La AP-7 registró desvíos en Vinaròs y Sagunt, mientras que la A-33 quedó cortada en ambos sentidos entre la Font de la Figuera y Caudete.

El temporal también afectó al tráfico marítimo. El puerto de Castelló cerró a partir de las 12.45 horas, tanto para entradas como salidas de buques y embarcaciones. Por el contrario, el puerto de Valencia reabrió sus instalaciones tras el cierre preventivo decretado el viernes.

Aunque se espera una progresiva mejoría, la borrasca Oriana seguirá dejando este domingo rachas muy fuertes de viento en buena parte del tercio oriental peninsular. La Aemet mantiene el aviso naranja en la Comunitat Valenciana, con especial incidencia en zonas del interior y del litoral norte, así como alerta por fuerte oleaje.