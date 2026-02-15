Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana

Lo peor del temporal de viento que este fin de semana ha azotado la Comunitat Valenciana, especialmente Castellón, ha pasado, pero eso no implica que las fuertes rachas del oeste y noroeste hayan finalizado. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar los avisos por fuertes vientos que en Valencia y Castellón pueden superar los 80 km/h y en Alicante, los 70 km/h.

A las 12.00 del mediodía del domingo, todo el territorio estaba ya libre de alertas, aunque la previsión de la Aemet es que las rachas se reactivasen en el interior sur de Valencia y la provincia de Alicante. El aviso, de nivel amarillo, comenzará a las 18.00 horas del domingo en las zonas mencionadas por vientos que pueden superar los 70 km/h, según advierte la Aemet.

A partir del lunes la situación se extenderá al resto de la Comunitat Valenciana, donde la Agencia Estatal de Meteorología vuelve a activar los avisos por fuertes vientos.

El tiempo en la C. Valenciana en los próximos días

Los avisos meteorológicos que estarán vigentes el lunes 16 de febrero afectarán a toda la Comunitat Valenciana y, en algunos casos, se prolongarán incluso al martes 17 de febrero. Emergencias ha elaborado otro aviso especial en el que advierte del peligro real que existe incluso cuando haya pasado el viento, ya que pueden seguir registrándose caídas de árboles y desprendimientos como consecuencia de las fortísimas rachas de este fin de semana.

El interior sur de Valencia permanecerá en la tarde del domingo en aviso amarillo por vientos del oeste que pueden sobrepasar los 70 km/h. A partir de la medianoche del domingo al lunes, el aviso de la Aemet se extenderá a todo el sur y, a las 6.00 horas del lunes, a toda la provincia de Valencia.

Las peores rachas de poniente (de más de 80 km/h) se esperan en el interior norte, mientras que en el resto de Valencia se anuncian vientos superiores a los 70 km/h. La alerta finalizará a las seis de la tarde del lunes 16 de febrero.

El litoral de Valencia también estará el lunes en aviso amarillo por temporal marítimo. La Aemet espera rachas de más de 60 km/h, una velocidad que es previsible que genere fenómenos adversos en la costa. La alerta acaba en la medianoche del lunes, excepto en el litoral sur, donde se extenderá hasta las cuatro de la madrugada del martes 17 de febrero.

Alertas en Alicante

La Aemet activa otra vez los avisos por viento en Alicante. En la tarde del domingo, a partir de las 18.00 horas, el interior y el litoral sur de la provincia permanecerán en alerta por vientos del noroeste que pueden ser superiores a los 70 km/h.

A partir de la medianoche, el aviso se ampliará a toda la provincia de Alicante y estará vigente durante toda la jornada del lunes 16 de febrero y se prolongará hasta las seis de la mañana del martes 17 de febrero, según detalla la Agencia Estatal de Meteorología.

También se activará a las cuatro de la tarde de ese día otra alerta por temporal marítimo, puesto que se esperan vientos de más de 60 km/h que pueden provocar fuerte oleaje. El aviso estará vigente hasta las cuatro de la madrugada del martes 17.

Dos bomberos retiran material derribado por el viento este fin de semana en Castellón. / C. P. B. C.

En Castellón, desde antes del mediodía del domingo ya no había avisos meteorológicos, aunque la Aemet los vuelve a activar a las seis de la mañana del lunes. Afectará sólo a la zona del interior norte y durará toda la jornada.

En la alerta, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que se pueden superar los 80 km/h.