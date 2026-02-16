Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andreu Escrivà presenta 'La Tierra no es tu planeta'

Andreu Escrivà, ambientólogo.

Andreu Escrivà, ambientólogo. / German Caballero

Redacción Levante-EMV

València

El 'no hay dos sin tres' se queda corto para el doctor en Biodiversidad, Andreu Escrivà. Tras "Todavía no es tarde", "¿Y ahora yo qué hago?", "Emergencia climática" y "Contra la sostenibilidad", el técnico en proyectos ambientales de València Clima i Energia presentará el jueves de la próxima semana el que será su quinto libro: "La Tierra no es tu planeta". El acto será en la librería El Cresol, en València, a las 19:30 horas y contará con la intervención del autor y de la exconsellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián.

En La Tierra no es tu planeta, Escrivà recuerda que no se puede hablar de futuro sin hablar de biodiversidad. Con rigor científico y una escritura clara y cercana, traza una panorámica amplia y lúcida sobre la crisis que afrontamos: la fragmentación de los ecosistemas, la desaparición silenciosa de especies, la colonización del espacio natural y los valores que sostienen esta dominación humana. Pero este no es un libro de resignación, sino de posibilidades. En este sentido, invita a devolver espacio a la vida, a repensar el lugar en el mundo y a reconciliarse con aquello que sostiene la vida.

Andreu Escrivà presenta 'La Tierra no es tu planeta'

