Andreu Escrivà presenta 'La Tierra no es tu planeta'

El 'no hay dos sin tres' se queda corto para el doctor en Biodiversidad, Andreu Escrivà. Tras "Todavía no es tarde", "¿Y ahora yo qué hago?", "Emergencia climática" y "Contra la sostenibilidad", el técnico en proyectos ambientales de València Clima i Energia presentará el jueves de la próxima semana el que será su quinto libro: "La Tierra no es tu planeta". El acto será en la librería El Cresol, en València, a las 19:30 horas y contará con la intervención del autor y de la exconsellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián.

En La Tierra no es tu planeta, Escrivà recuerda que no se puede hablar de futuro sin hablar de biodiversidad. Con rigor científico y una escritura clara y cercana, traza una panorámica amplia y lúcida sobre la crisis que afrontamos: la fragmentación de los ecosistemas, la desaparición silenciosa de especies, la colonización del espacio natural y los valores que sostienen esta dominación humana. Pero este no es un libro de resignación, sino de posibilidades. En este sentido, invita a devolver espacio a la vida, a repensar el lugar en el mundo y a reconciliarse con aquello que sostiene la vida.