Incidencia
Una avería eléctrica en Benifaió provoca retrasos en las líneas 1 y 2 de Metrovalencia
El origen del problema se encuentra en un fallo técnico de señalización y comunicaciones localizado en las proximidades del apeadero de Font Almaguer
Una avería eléctrica está provocando retrasos en las líneas L1 y L2 de Metrovalencia, según ha informado la empresa de transporte público a través de un aviso en X: "A causa de una avería eléctrica los trenes pueden circular con retraso. Disculpen las molestias", han comunicado alrededor de las 17:00 horas.
El origen del problema se encuentra en un fallo técnico de señalización y comunicaciones localizado en las proximidades del apeadero de Font Almaguer, en municipio de Benifaió. Esta incidencia impide que el servicio pueda prestarse con la regularidad habitual, lo que está generando demoras acumuladas en distintos tramos de ambas líneas.
Fuentes técnicas han confirmado que los equipos de mantenimiento están trabajando para tratar de restablecer la normalidad lo antes posible. Mientras tanto, desde Metrovalencia recomiendan a los usuarios que prevean tiempos de desplazamientos superiores hasta que resuelvan la avería.
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes