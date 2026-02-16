Una avería eléctrica en Benifaió provoca retrasos en las líneas 1 y 2 de Metrovalencia

Una avería eléctrica está provocando retrasos en las líneas L1 y L2 de Metrovalencia, según ha informado la empresa de transporte público a través de un aviso en X: "A causa de una avería eléctrica los trenes pueden circular con retraso. Disculpen las molestias", han comunicado alrededor de las 17:00 horas.

El origen del problema se encuentra en un fallo técnico de señalización y comunicaciones localizado en las proximidades del apeadero de Font Almaguer, en municipio de Benifaió. Esta incidencia impide que el servicio pueda prestarse con la regularidad habitual, lo que está generando demoras acumuladas en distintos tramos de ambas líneas.

Fuentes técnicas han confirmado que los equipos de mantenimiento están trabajando para tratar de restablecer la normalidad lo antes posible. Mientras tanto, desde Metrovalencia recomiendan a los usuarios que prevean tiempos de desplazamientos superiores hasta que resuelvan la avería.