La cadena de siete borrascas deja el periodo de 25 días con más viento en València desde que hay registros

Siete borrascas de gran impacto en pocas semanas. Es la situación meteorológica que se ha vivido últimamente en la Comunitat Valenciana y que ha dejado tras de sí sucesivos temporales de viento de poniente o de noroeste encadenados. A pesar de que han traído pocas lluvias y temperaturas suaves e incluso de récord, el viento sí ha sido predominante en localidades de las tres provincias, y ha dejado tras de sí un reguero de destrozos en calles, arbolado urbano, fachadas y hasta retrasos en las líneas de Cercanías.

Con rachas que han llegado a superar los 100 kilómetros por hora, los temporales de viento han dejado registros de récord, por ejemplo, en la ciudad de València, donde se ha registrado el periodo de 25 días con más viento en la estación meteorológica del aeropuerto de Manises desde que hay registros. Registros de récord desde hace 60 años, es decir, desde 1966.

Así lo explican desde la Aemet en una publicación en redes sociales, en la que detallan que todas las borrascas de estas últimas semanas han sido borrascas atlánticas, salvo la última de ellas, Oriana. Esta última se originó en una zona de bajas presiones en el Cantábrico, que se desplazó hacia el Mediterráneo.

La clave, el recorrido diario del viento

Para determinar si es frecuente que se produzcan tantos días consecutivos de viento, los meteorólogos emplean el dato de recorrido diario del viento, que es la distancia total que una masa de aire recorre sobre un punto en un tiempo determinado. Por ejemplo, si el viento sopla a una velocidad constante de 10 kilómetros por hora durante 24 horas, el recorrido del viento será de 240 km.

Ese recorrido del viento es especialmente indicativo en puntos como la estación meteorológica del aeropuerto de València, que es un espacio abierto, libre de obstáculos a su alrededor. Además, es uno de los puntos donde la comparativa resulta sencilla, porque hay registros de una serie larga de datos.

Los 25 días más ventosos

Este recorrido del viento es la unidad de medida escogida por Aemet para los últimos 25 días, que es el periodo en el que se han dado los temporales de viento de poniente que comenzaron el día 22 de enero. En concreto, entre el 22 de enero y el 15 de febrero, el recorrido del viento en el aeropuerto de València ha sido de 15.077 kilómetros. Eso lo convierte en el periodo de 25 días con más recorrido de viento, lo que equivale a persistencia y fuerza de las rachas, desde que hay registros en el aeropuerto de València. Por tanto, desde al menos 1966.

Registros de recorrido del viento en el aeropuerto de València / Redacción Levante-EMV / Aemet

Desde Aemet han registrado en una tabla el recorrido de viento diario y acumulado en 25 días en este punto, en Manises, que sirve como ejemplo y referencia de los sucesivos episodios de viento. Los datos están ordenados de mayor a menor recorrido acumulado en 25 días. Se han rellenado con el mismo color de fondo los que pertenecen al mismo episodio.

¿Hasta cuándo hará tanto viento?

Es una cadena de borrascas y temporales de viento “anómala, persistente y adversa”. Y anormalmente larga. Eso, en sí mismo, es un riesgo: desde la Agencia Estatal de Meteorología advierten de que la persistencia de los fenómenos meteorológicos es el elemento principal de adversidad, ya que la probabilidad de que provoque impactos graves aumenta si el fenómeno meteorológico persiste durante horas o días.

Pero desde Aemet dan respuesta a la pregunta de hasta cuándo durará: el próximo viernes día 20 el anticiclón invadirá el territorio valenciano y el viento calmará a partir de ese día y de forma clara durante el próximo fin de semana.

Hasta entonces, sin embargo, la previsión es la de seguir con viento de poniente y noroeste, menos intenso que la semana pasada, pero que también dará lugar a la activación de avisos por viento. Este lunes y el jueves serán los días de viento más intenso de esta semana.

Temporal de viento en las playas valencianas / Germán Caballero

El riesgo de impactos se mantiene esta semana

Y aunque el viento sea menos intenso durante los próximos días, el peligro de que se produzcan impactos como caída de ramas, de árboles o estructuras más frágiles se mantiene, sobre todo porque todos estos elementos están debilitados después de tantos días de temporal.

El viento que está soplando, además, es seco, por lo que la vegetación también ha sufrido pérdida de humedad acumulada por las lluvias de meses pasados y esta sequedad puede dar lugar a mayor fragilidad.

Esos factores de riesgo se han dejado notar en los últimos días. El rosario de daños en infraestructuras públicas ha sido largo, incluso si se toman como referencia solo las últimas horas. En municipios como Puçol , el muro del campo de fútbol cayó por completo, y la cubierta de la piscina municipal voló junto con contenedores, placas solares colocadas en tejados y otro tipo de elementos como carpas o mobiliario público. En La Pobla de Farnals han caído varias ramas de gran magnitud en las calles del municipio, señales de la vía pública han sido arrancadas del suelo a causa del fuerte viento, así como alguna antena y parte del vallado del polideportivo que estaba justo detrás de una de las porterías. Las calles afectadas por la caída de grandes ramas y que fueron acordonadas por la policía local, han sido la avenida del Doctor Ortiz, la plaza dels Llauradors, la plaza Ciruelar y el patio perteneciente al colegio CEIP Cervantes.

Noticias relacionadas

También en otras comarcas hubo estragos, como en el Camp de Morvedre. Una de las situaciones más angustiosas de la comarca se vivió en el núcleo antiguo de Sagunt donde numerosas placas metálicas de una torre de 11 pisos situada en la céntrica plaza Glorieta salieron volando incluso mientras los bomberos intervenían en la zona. A kilómetros de distancia, en la comarca de Utiel-Requena, la capital utielana ha visto caídas de árboles en el polideportivo y en el barrio de la Constitución, donde se necesitó de la intervención de efectivos de bomberos. Además, numerosas ramas de árboles se partían por la fuerza del viento en diferentes puntos del municipio.