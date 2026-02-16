"Mi casa se vio afectada de forma brutal por la dana y esta ayuda lo cambió todo"
La Fundación Naturgy rehabilita 600 viviendas dañadas el 29-O dentro del Plan Sumando energías por Valencia
"Mi casa se vio afectada por la dana de una manera brutal. Una ayuda de este tipo en mi casa lo cambió todo. Recuerdo, por ejemplo, lo que supuso volver a tener una nevera y fue un alivio muy grande". Así recuerda Enrique Peña, afectado por la dana en Paiporta, lo que supuso para su familia contar con el Fondo Solidario de Rehabilitación Energética que supo en marcha Fundación Naturgy mediante intervenciones con un coste medio de 3.000 euros por vivienda y de hasta un máximo de 5.000.
Este programa, centrado en la rehabilitación de 600 viviendas (y pequeños negocios), se enmarca dentro de un plan de actuación denominado "Sumando Energías por Valencia" del que se están beneficiando más de 40.000 personas y que cuenta con convenios de colaboración con distintas entidades sociales (Cáritas, Cruz Roja, Fundación Amigó, Fundación Felisa, Fundación Techo, Fundación Dasyc, Rotary Club Torrent, Fundación Nova Feina y Anem València), ya que son quienes conocen el terreno y detectan las necesidades para desarrollar las actuaciones.
Así, Fundación Naturgy puso en marcha el fondo de rehabilitación energética de viviendas para mejorar el confort térmico y la eficiencia energética de las viviendas afectadas, además de reducir el coste de su consumo energético. Las intervenciones incluyen aislamiento de puertas, ventanas, paredes y techos, reparación o sustitución de carpinterías, persianas o toldos, sistemas de climatización, electrodomésticos e instalaciones eléctricas o de gas. Estas actuaciones se llevan a cabo con la intervención de las entidades sociales antes citadas, y también bajo la supervisión de los servicios sociales de las distintas localidades afectadas por la tragedia.
Rehabilitación exprés
Hasta el momento se han rehabilitado 40 viviendas y hay 120 en ejecución. Es más, la rehabilitación exprés se ha consolidado como una de las herramientas más eficaces para minimizar el impacto de la pobreza energética. Y es que su efecto en la habitabilidad de las viviendas, el confort en el hogar y el ahorro en las facturas de energía es inmediato. "Este tipo de rehabilitaciones exprés que estamos realizando intentan devolver lo más importante que se perdió, junto a las infraestructuras, que es la dignidad de la persona", explica Francisco Carratalá, director de Fundación Amigó.
Para la gerente de Fundación Dasyc, Isabel Pérez-Cea, es "imprescindible contar con este tipo de ayudas que son fundamentales en esta zona de Valencia. Estamos felices de que Fundación Naturgy haya prestado esta ayuda y puesto en marcha este programa", explica Isabel Pérez-Cea, gerente de Fundación Dasyc. Araceli Albiol, técnica de Fundación Nova Feina, por su parte, destaca la importancia de la eficiencia energética. "No es una cuestión de lujo, sino que convierte una vivienda en digna a través de equipamientos y aislamientos porque, en definitiva, mejora del bienestar de los que conviven en ella".
Desde 2018, Fundación Naturgy ha rehabilitado más de 4.500 viviendas con el objetivo de defender que la energía, bien gestionada, puede ser una herramienta de inclusión, resiliencia y transformación social.
