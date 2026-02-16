Cómo saber si tu cita con el médico ha sido pospuesta por la huelga

La nueva huelga de médicos, que arranca este lunes 16 de febrero en la Comunitat Valenciana y en toda España, provocará miles de cancelaciones de citas, al igual que sucedió con las cuatro anteriores convocatorias de huelga. Según la propia Conselleria de Sanidad, en el paro de facultativos del pasado diciembre fueron 15.000 las consultas que tuvieron que ser reprogramadas en cada una de las cuatro jornadas de paro. Y ello pese a que el seguimiento medio fue del 15%, según el departamento que dirige Marciano Gómez. Los cambios de fecha de estas consultas supuso un reto añadido para un sistema sanitario que ya arrastra problemas estructurales de presión asistencial: demoras superiores a 15 días en primaria, más de 68.000 pacientes en listas de espera quirúrgicas y alrededor de 440.000 en consultas de especialidades.

¿Cómo saber si eres uno de los afectados? Si se dispone de la aplicación GVASalut, debería informarse de la incidencia en esta App. El usuario puede, asimismo, llamar al centro sanitario en el que tuviese concertada la consulta (tanto en Atención Primaria como Especializada), si quiere evitarse acudir al médico en balde. Con todo, los servicios mínimos fijados por ley por la propia Conselleria alcanzan el 75 %.

El jueves, manifestación en València

El sindicato médico CESM ha convocado a los paros, un total de 24 jornadas de huelga hasta junio, en protesta por las condiciones laborales y salariales que sufren y para reivindicar un Estatuto Marco propio y diferenciado del resto de profesionales de la sanidad. Entre otras demandas, figura la prohibición de guardias ininterrumpidas durante 24 horas o más personal para mejorar la ratio de tiempo dedicado a cada paciente en las consultas.

El CESM ha cifrado este lunes el seguimiento de los paros en un 90 %. El primer episodio movilización fue una manifestación en Madrid, el pasado sábado 14 de febrero, hacia la que partieron varios autobuses desde la Comunitat Valenciana. Este próximo jueves 19 de febrero se celebrará una manifestación en València, a las 19 horas, con un recorrido entre la Conselleria de Sanidad y la Delegación del Gobierno.