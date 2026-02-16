El viento, las colas y el corte de la avenida Primado Reig complican el tráfico este lunes por la mañana en Valencia

Arranca la semana con retenciones y colas en las carreteras valencianas. La pista de Silla se ve, a primera hora de este lunes, con dos kilómetros y medio de retenciones de salida, es decir, hacia Alicante, por un vehículo detenido en la vía en el punto kilométrico 11.3, a la altura de Sedaví.

La V-30 registra 3 kilómetros de congestión en su enlace con la autovía de Torrent, y un kilómetro más a la altura de Xirivella en sentido hacia el puerto. Más al norte, en el enlace de la CV-30 con la V-30 se acumulan dos kilómetors de colas entre València y Quart de Poblet.

La pista de Ademuz, por su parte, lleva un kilómetro de tráfico denso de entrada, entre Paterna y Burjassot. En sentido contrario, registra un vehículo detenido a la altura de Paterna, sin obstaculizar por el momento el tráfico de manera notable.

La entrada a València por la A-3 también acumula algo menos de dos kilómetros de tráfico lento.

Incidente en Primado Reig

Un incidente en la avenida Primado Reig de València, en el que han tenido que intervenir los bomberos, ha cortado dos carriles de los tres que tiene la vía en su cruce con la calle Motilla del Palancar. Tal como ha informado el servicio de tráfico del ayuntamiento de València, pasada media hora se ha restablecido el tráfico con normalidad en todos los carriles.

Noticias relacionadas

La DGT pide precaución

Los avisos por rachas de viento se mantienen en los carteles informativos de las principales vías valencianas tras varias jornadas de mucha intensidad. La borrasca Oriana dejó este fin de semana rachas que llegaron a alcanzar en varios puntos de la autonomía los 172 kilómetros por hora. El temporal de viento conlleva, en algunos puntos, la limitación de la velocidad en las carreteras y la prohibición de realizar adelantamientos para vehículos pesados.