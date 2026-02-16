El Consell asegura que tendrá reconstruidas todas las infraestructuras dañadas por la dana antes de verano

La Generalitat pone deberes al Gobierno central ante la constitución de la comisión mixta para la reconstrucción tras la dana: la ejecución de las obras hidráulicas. Es la "prioridad", ha expresado el vicepresidente tercero y responsable de la reconstrucción del Consell, Vicente Martínez Mus, a 48 horas de la primera reunión entre los tres niveles administrativos en el castillo de Riba-roja de Túria: la autonómica, la estatal y la setentena de ayuntamientos que forman parte de él y a la que el Consell quiere llegar con un hito en el calendario: acabar con todas las obras locales de reconstrucción antes de verano.

"La prioridad para mí es la ejecución de obras hidráulicas, es lo que deberíamos haber hecho primero", ha señalado el también conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Transportes, un carrusel de responsabilidades que se ha mostrado también entre el público asistente al Fórum Europa en el Hotel Las Arenas, con prácticamente todo el pleno del Consell presente, incluido el president Juanfran Pérez Llorca; varios alcaldes, entre ellos, la de València, los presidentes de las diputaciones de Castellón o los responsables de las autoridades portuarias.

Mus ha puesto deberes a 48 horas de que se constituya un organismo que, ha lamentado, comenzará sus reuniones 400 días después de darse la catástrofe, algo que ha contrastado con la actuación en La Palma donde esta se aprobó 9 días después. “Es algo incomprensible e inadmisible”, ha indicado Mus quien pese a ello ha indicado que la Administración autonómica va a poner todo lo que esté en su mano para que haya un resultado positivo.

Sin embargo, una cosa son las intenciones y otra lo que acabe ocurriendo. En este sentido, Mus ha admitido que su sensación es que no puede ser "optimisa" ante la constitución de este organismo. "Hemos tardado demasiado, en algún momento se ridiculizó esa petición, pero vamos a ella con todas las ganas de colaborar", ha expresado el dirigente autonómico después de reivindicar la labor del Consell hecha desde la catástrofe del 29 de octubre.

Antes de verano

Tanto es así que el vicepresidente tercero ha asegurado que la Generalitat llegará a la cita con casi los deberes hechos en lo que la reconstrucción se refiere. De hecho, ha indicado que antes de verano la Administración autonómica habrá terminado todas las obras de reconstrucción de infraestructuras pendientes, la mayoría, de carácter local que los ayuntamientos no habían podido acabar. A ello se suma que en julio Mus prevé que se hayan puesto en marcha todas las medidas del Plan Endavant.

Pero más que para exhibir logros, la comisión mixta será un punto para reclamar actuaciones. En este sentido, Mus ha indicado que uno de los puntos que pondrá sobre la mesa es la falta de planificación en la reconstrucción de las instalaciones municipales para las que el Gobierno transfirió 1.700 millones hace casi un año pero que solo tienen un 5 % de ejecución. "Ese mecanismo no solo ha colapsado a los ayuntamientos sino que mantiene una vía ordinaria de contratación y eso supone un freno a la reconstrucción. Es inadmisible", ha indicado.