CSIF pide a la diputación retirar el teléfono de su delegado tras el 'susto' de la factura de 8.000 euros
El sindicato traslada que no sabía que uno de sus liberados había generado un gasto desorbitado durante sus vacaciones de verano
Fue una "sorpresa". Según parece, en el sindicato CSIF nadie sabía que la Diputación de Valencia había tenido que abonar una factura telefónica desorbitada de uno de sus delegados. "Queremos expresarle, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, nuestra sorpresa por la noticia aparecida en prensa sobre la elevada factura de teléfono de un delegado de este sindicato", traslada en una carta enviada el pasado lunes a la plaza Manises.
La noticia en cuestión la dio este diario y decía que el pasado año, en concreto en agosto, la diputación había recibido un cargo de 8.000 euros aproximadamente de una línea teléfonica corporativa que estaba asignada a uno de sus empleados, liberado sindical del CSIF. El gasto desorbitado se habría producido durante las vacaciones, según supo Levante-EMV, por un uso incorrecto de su teléfono corporativo en el extranjero. La factura fue abonada por la corporación provincial. Pero el asunto había quedado en suspenso, hasta que la semana pasada, tras las preguntas de este diario, se abrió un expediente para solicitar el reintegro al sindicato o al liberado sindical.
Tras la revelación del gasto, la central se ha dirigido a la Vicepresidencia de la Diputación de Valencia para comunicar que eran desconocedores de la entrega de un teléfono móvil por parte de la diputación a un delegado. Además, aclara que "la práctica habitual del sindicato es facilitar" a sus delegados "terminales y líneas de teléfono, o en su defecto compensarles el gasto".
Ante este suceso, CSIF traslada a la diputación que va a "abrir actuaciones informativas para el esclarecimiento del caso", y reclama mientras tanto a la Diputación "la retirada de los teléfonos móviles asignados" a su central sindical.
Este asunto, que recuerda al caso que también protagonizó una concejal de Moncada (l'Horta Nord) en 2025 con una factura de 5.290 euros por no desactivar el 'roaming' durante un viaje a Andorra, se suma al reguero de polémicas que está despertando la gestión de personal en la institución provincial. La última de ellas ha sido la reestructuración de la plantilla, prinicipalmente el área de Cultura, donde los cambios han motivado la rebelión de algunos sindicatos, además del malestar de los directores de los museos.
Vicent Mompó, presidente de la Diputación, tuvo que salir esta semana en rueda de prensa junto a su 'número dos' y responsable de personal, Reme Mazzolari, para explicar el objetivo de los cambios en la modificiación de la relación de puestos de trabajo, legitimándolo además con críticas a la gestión del anterior equipo de gobierno, al que acusaron de convertir la diputación en un "cortijo".
