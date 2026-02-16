El fiscal del caso Taula pide una condena "dura y ejemplar, porque la corrupción es un cáncer para la democracia"

El actual fiscal Anticorrupción del caso Taula-Imelsa Fernando Maldonado solicita "una condena dura y ejemplar, porque la corrupción es un cáncer para la democracia". Una corrupción que, ha asegurado, "la hemos oído, observado y palpado en este juicio y es un cáncer para la democracia, que es fuerte pero también débil, por lo que hay que cuidarla, mimarla y protegerla siempre y en todo lugar". Maldonado ha realizado hoy su informe final en el juicio por la pieza E del caso Taula-Imelsa que juzga el presunto amaño de los contratos en la concejalía de Cultura cuando estuvo dirigida por la concejala María José Alcón (ya fallecida, por lo que no se la acusa), además del contrato zombi del yonqui del dinero, Marcos Benavent, que presuntamente ejercía de recaudador de las mordidas que pagaban tres empresarios, también juzgados en esta causa.

La sala Tirant I ha acogido desde el 26 de enero, justo cuando se cumplían diez años de la macrooperación policial con la que estalló el caso Taula-Imelsa, el juicio por la pieza E que encara ya su recta final y en la que se han sentado en el banquillo de los acusados además de Marcos Benavent, el político del Partido Popular, Vicente Burgos, primer marido de María José Alcón, y gerente de la Fundació Jaume II el Just, además de tres empresarios que presuntamente pagaron mordidas para que la concejalía de Cultura que dirigía Alcón les adjudicara determinadas obras.

En su informe final, el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado ha señalado que tanto Marcos Benavent como Vicente Burgos "representan la corrupción" tanto por el contrato zombi del yonqui del dinero como por el pago de presuntas mordidas. "La nómina se la pagaba la fundación pero trabajaba para el PP", ha destacado el fiscal sobre el contrato zombi del yonqui del dinero. "Los empresarios pagaron cantidades para acceder a los contratos. Estaban todos en el ajo", ha señalado sobre el pago de las presuntas mordidas por parte de los empresarios.

Sobre la nueva versión aportada por Marcos Benavent en este juicio, que declara fumado y que Vicente Burgos le pidió que vigilara a su entonces mujer Maria José Alcón y que le contara mentiras, el fiscal Anticorrupción considera que se trata de "declaraciones groseras porque faltan al respeto a su abogado, a la Guardia Civil, al juez y al fiscal. Nadie que se encuentre en unas condiciones no aptas hubiera tenido que declarar ante todas las autoridades. Ha pasado que se ha arrepentido de arrepentirse. Han pasado diez años. No sabemos que ha podido pasar. Pero no nos creemos una sola palabra de lo que ha dicho en este juicio", ha asegurado sobre la nueva actitud de Benavent. También duda de que su anterior colaboración se justificara en que "disparaba contra el PP. "¿Por qué iba a hacerlo si le han garantizado todo tipo de trabajos y sueldos públicos". El fiscal ha recordado que las confesiones iniciales de Marcos Benavent cuando colaboraba con la justicia "se complementan con los audios" y la investigación realizada por la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción que demuestran cómo "las autoridades y funcionarios juegan con la res pública. Quienes han sido elegidos por los ciudadanos para defender el interés público, que algunos defienden con interés privado".

"9.000 euros para dos regalitos de navidad y cuatro fiestas"

El fiscal ha recordado durante su alegato las grabaciones que afectan a esta pieza del caso Taula-Imelsa. Como la realizada el 23 de diciembre de 2005, Alcón y Benavent hablan del cobro de comisiones por adjudicaciones de la Mostra de València. «Solo hay un 2%: 9.000 euros (...) Para dos regalitos de navidad y cuatro fiestas», se escucha decir a la edil, ya fallecida, que llega a lamentar el escaso beneficio teniendo en cuenta que es ella la que adjudica el contrato, como titular del área de Cultura.

También ha recordado otra conversación grabada, en la que Alcón demostraba un control absoluto del proceso de contratación. "He hablado con la mesa de contratación (…) He nombrado al tribunal que tiene que decidir, que es todo personal de confianza", se le escucha decir en otro de los audios. "Vamos a ver con lupa las mejoras que se han presentado (...) Hoy han empezado a abrir las plicas, es un mogollón para estudiarlos (...) Están todas las empresas con las garras para ver por qué motivo se adjudica y por qué". Benavent llega a asegurar que "la alcaldesa quiere que se adjudique pronto. Hay que hacerlo bien, porque no podemos pillarnos los dedos con nadie". A lo que se escucha a Alcón responder: "Ya te diré como van las cosas por si hubiera que variar la estrategia".

Otro de los audios destacado por el fiscal era el que revelaba que era Marcos Benavent el que se encargaba de visitar a los representantes de las empresas adjudicatarias para recaudar las cantidades estipuladas. "Yo voy a llamarles (...) A ver si hablas con Pedro, y que le llame a Alberto: 'Oye, vamos a ver Alberto, Marcos te va a llamar, si no te ha llamado ya. Marcos te va a llamar. Yo lo voy a llamar ahora a Alberto", se escucha planificar al entonces yonqui del dinero. A lo que la entonces concejala de Cultura responde: "La comisión aún no se ha reunido, mañana convocaré. Si me dices que va todo bien este viernes va a junta de gobierno y, si no, no lo llevo". Ambos tenían preferencia por la mercantil Cleop. "Ha ayudado mucho al partido. Dame alguna alegría, todo el mundo me da tristezas".

A la vista de la gravedad de los hechos, el fiscal Anticorrupción ha elevado de seis años y medio a once años, la petición de cárcel para Marcos Benavent: cinco años por el delito de cohecho, seis por malversación y 9 años de inhabilitación por el delito de prevaricación.