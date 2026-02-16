Una encuesta de Compromís desvela en el que el 82 % de valencianos quiere a Mazón fuera de las Corts

El rechazo a Carlos Mazón se mantiene estable pese a su dimisión: un 82 %. Es el porcentaje que señaló la última encuesta de Levante-EMV cuando todavía era president de la Generalitat de población que consideraba que debía dejar su cargo y es el mismo porcentaje que, según un sondeo encargado por Compromís, hoy, más de cien días después de anunciar su marcha del Palau, continúa reclamando su adiós, esta vez, como diputado en las Corts.

La encuesta la ha desvelado este lunes el síndic de la formación valencianista, Joan Baldoví, en una atención a los medios de comunicación, lo que le ha dado pie para justificar una de las medidas que ha planteado Compromís en el próximo pleno: una Proposición No de Ley para reclamar que Mazón deje su acto en las Corts y acuda a declarar ante la jueza que instruye la causa de la dana en Catarroja. Esta moción, sin embargo, no saldrá adelante gracias al rechazo anunciado de Vox.

La encuesta encargada por Compromís cuenta con 1.025 entrevistas y está hecha entre el 9 y el 15 de diciembre, apenas un mes después de que Mazón anunciara su dimisión y una semana después de que se llevara a cabo la investidura de Juanfran Pérez Llorca como su sustituto. Es la misma encuesta que, preguntando las intenciones de voto, situaba a Compromís como segunda fuerza por detrás de Vox en unas hipotéticas elecciones autonómicas.

Joan Baldoví realiza la réplica a Pérez Llorca, este jueves, en las Corts. / Fernando Bustamante

Ese 82 % que según la encuesta de Compromís reclama a Mazón que deje su acta es "una cifra absolutamente incontestable", en palabras de Baldoví quien ha pedido al exdirigente de la Generalitat que se "vaya a su casa". Por el contrario, un 12% se muestra en desacuerdo con que Mazón renuncie a su acta de diputado y un 6% no sabe/no contesta. Según ha expuesto Baldoví , el dato de la dimisión de Mazón no se da únicamente entre votantes de Compromís o del PSPV, sino también "en el electorado del PP y Vox", donde "tres de cada cuatro personas quieren que abandone las Corts".

Debate "en la calle"

Por eso, ha justificado que Compromís lleve al pleno del parlamento valenciano de esta semana, el primero del nuevo periodo de sesiones, una propuesta "que está en la calle" y es la de que un presidente como Mazón "que abandonó su pueblo" con la dana del 29 de octubre de 2024 "no puede continuar aforado" en la cámara. "Por eso llevamos la iniciativa de que estas Corts le pidan el escaño y le enseñen el camino de salida para que se vaya a su casa", ha señalado.

Noticias relacionadas

En este punto, ha asegurado que saben lo que votará el PP, porque "lo único que ha hecho ha sido seguir manteniéndole el escaño y concediéndole el privilegio del Estatuto de Expresidents", pero ha subrayado la importancia de saber qué posición adoptará Vox. Así, ha retado a la formación de Santiago Abascal: "Si va a seguir lo que le dicen tres de cada cuatro electores, la inmensa mayoría de valencianos, o va a seguir siendo el partido más 'mazonista' de esta cámara, permitiendo que una persona que no estuvo a la altura del cargo que ostentaba siga de diputado".