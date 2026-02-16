Ens Uneix lleva una moción contra la prostitución al pleno de la Diputación de València

La Diputación de València abordará en el pleno de este martes, a instancia del grupo Ens Uneix la exigencia al Gobierno de España para que retome de manera inmediata la tramitación de la ley abolicionista de la prostitución y apruebe definitivamente la Ley Orgánica de Violencia Vicaria. La propuesta, liderada por la vicepresidenta primera y portavoz de la formación, Natalia Enguix, reclama que se superen las diferencias ministeriales para trabajar de forma efectiva por los derechos de las mujeres y de los menores.

Enguix ha calificado de "urgente" que se desbloquee el proyecto de ley abolicionista anunciado hace meses. Según datos citados por la vicepresidenta, en España existen unas 115.000 mujeres en situación de prostitución, de las cuales el 80% se encuentra en riesgo de trata con fines de explotación sexual. "Ante esta realidad, no podemos permitir más demoras legislativas que perpetúan la explotación", ha subrayado la portavoz.

Respecto a la violencia vicaria, la moción exige la aprobación de una Ley Orgánica específica que pueda ser aplicada con eficacia en los municipios. Natalia Enguix ha sido contundente al pedir que cesen las disputas políticas para evitar que los menores sigan siendo utilizados como herramienta de maltrato.

Esta iniciativa recoge el legado del trabajo realizado por la delegación de Igualdad en los últimos años: desde el combate a la brecha digital (2023) y la visibilización de las mujeres migrantes (2024), hasta la reconstrucción en clave femenina tras la crisis climática de 2025. Bajo el lema de las Naciones Unidas "Derechos. Justicia. Acción", la portavoz defiende una hoja de ruta que evite cualquier retroceso en los derechos adquiridos.

La desigualdad en la Comunidad Valenciana

La vicepresidenta ha recordado que la brecha de género en el empleo sigue siendo alarmante en el territorio valenciano: la tasa de ocupación es del 58,56% para los hombres frente al 46,84% para las mujeres, con una brecha salarial del 17%. Además, las mujeres ocupan el 73,16% de los contratos a tiempo parcial. "Los datos indican que la igualdad no ha llegado 'demasiado lejos'; lo que ocurre es que algunos confunden la pérdida de privilegios con la igualación de derechos", ha afirmado Enguix.

En el ámbito local, la moción apuesta por seguir apoyando a los ayuntamientos en el desarrollo de municipios seguros y libres de violencia machista. Actualmente, la Diputación ya impulsa la formación en urbanismo con perspectiva de género y financia actividades a través de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género.

Finalmente, Natalia Enguix recuerda las entidades locales son la "primera puerta de acceso a la justicia social". Por ello, la moción también exige la aplicación estricta de la Ley de Paridad en todos los ámbitos, bajo sanción, y el refuerzo de la atención jurídica, psicológica y social integral para todas las mujeres vulnerables