El fiscal superior alerta contra el aumento de las agresiones sexuales a menores por el acceso a la pornografía

El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz, ha alertado este lunes del aumento "considerable" de los delitos contra la libertad sexual y ha apuntado, entre una de sus posibles causas, al temprano acceso a la pornografía infantil, para lo que ha abogado por educar tanto en el ámbito familiar como en los centros docentes "en valores de respeto, empatía y conexión con las personas" para que la infancia y la juventud tengan "una concepción y una valoración correcta" de este asunto.

Así lo ha asegurado durante su comparecencia en la comisión de Régimen de las Instituciones de la Generalitat de Les Corts, donde ha presentado la Memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana 2025. En concreto, ha detallado que en la provincia de Valencia han aumentado los delitos contra la libertad sexual un 2,8%, pero las agresiones sexuales a menores de 16 años se han disparado un 118%. Mientras, en Alicante han aumentado estos delitos un 5,5% y un 12,7% las agresiones a menores de 16; y en Castellón han descendido un 1%.

Respecto a estos delitos, en declaraciones posteriores a los medios, ha señalado que una de las causas que pudiera estar detrás de su aumento es el acceso a la pornografía infantil, que es "uno de los motivos más relevantes que condicionan en cierto modo la concepción de esa libertad sexual que se ve atacada". Para hacer frente a esta situación, ha abogado por reforzar "el aspecto educativo y docente, entre otras muchas medidas".

"Hace falta que la infancia y que la juventud tenga una concepción y una valoración correcta de lo que es la libertad sexual". Y aunque ha señalado que el aumento de casos es "limitado" y "no muy amplio", ha advertido de que es sostenido "durante dos o tres años", por lo que ha insistido en que el "pronto, rápido y fácil acceso a la pornografía infantil" motivado por la generalización del uso de las redes sociales "puede ser una de las causas que motive esto". En cualquier caso, ha remarcado la necesidad de impulsar "una labor de prevención y de educación tanto en el ámbito familiar como en los centros docentes".

Ortiz también ha advertido del aumento de los delitos cometidos por menores de edad y ha apuntado como causas a la carencia de una adecuada formación afectivo-sexual y el acceso "precoz" a pornografía, que conduce a "la trivialización de las conductas violentas y a una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas". "Es evidente que todos debemos tomar conciencia de esta realidad y adoptar cada uno, dentro de nuestras competencias, las medidas necesarias", ha avisado.

Asimismo, ha reclamado como "imprescindible" el aumento de la plantilla de la carrera fiscal en la Comunitat Valenciana y una revisión de la actual plantilla de funcionarios de la Oficina Fiscal. "La justicia, aunque coja, siempre termina alcanzando al delincuente, pero unas buenas muletas ayudarían en esa carrera", ha apostillado.

Por otro lado, sobre la especialización en violencia de género, ha indicado que la Fiscalía lo está al contar con una sección y también los órganos de instrucción, pero ha considerado necesario que lo esté también el órgano de enjuiciamiento, "tanto juzgados de lo Penal en exclusividad como también alguna sección de la Audiencia Provincial". De hecho, ha concretado que había un proyecto de creación de juzgados que se dedicaran en exclusividad a ese tipo de delitos.

No obstante, ha recalcado que cualquier juez "conoce de todos los delitos", por lo que también está "perfectamente capacitado para conocer los delitos de violencia sobre la mujer", pero como aspecto de mejora para aumentar la protección, preguntado por los grupos durante su comparecencia, ha apuntado el hecho de que haya jueces especializados en la materia, "como pasa en la Fiscalía". "Cualquier fiscal podría conocer estos delitos, pero una sección especializada siempre va a estar mejor preparada", ha argumentado.

Sobre si eso sería posible con los medios actuales, Ortiz ha asegurado que sí y ha detallado que la idea "no sería a lo mejor la de convertir juzgados que ya existen de lo Penal a hacerlo, sino crear nuevos que tuvieran esta competencia exclusiva".

Y sobre el fenómeno de la okupación, ha señalado que los "números objetivos" de la memoria reflejan "un muy leve aumento en alguna de las provincias o el mantenimiento del mismo número" que el año anterior. Ha desvinculado esta cuestión de la inmigración y ha incidido en que es una cuestión "muy compleja" que responde a "muchísimos factores": "El abanico es muy extenso, es amplísimo".

Desde los distintos grupos, Ana Vega (Vox) ha advertido de que la justicia está en España en "uno de los momentos más críticos" y se ha interesado por el incremento de agresiones sexuales a mujeres, ha preguntado por qué no se diferencian los datos entre "nacionales, nacionalizados y extranjeros", algo a su juicio "indispensable para comprender la realidad social", y ha vinculado este aumento a la inmigración.

Mientras, Jesús Pla (Compromís) ha cuestionado sobre el número de fiscales "óptimo" para atender las necesidades judiciales de la Comunitat y le ha animado a "desmontar ciertas historias que hay por ahí" que crean "alarma" sobre la okupación. También ha advertido, ante la pregunta de Vox de diferenciar estadísticas, del riesgo de "señalar" a personas "por su color de piel o lugar de nacimiento".

Desde el PSPV, Xelo Angulo ha criticado que la "mala gestión" de la Generalitat sea "responsable" del incremento de los procedimientos penales en el apartado de aforados por cuestiones relacionadas con la gestión de la dana, al tiempo que ha preguntado al fiscal superior si existen indicadores que puedan vincular inmigración y delincuencia, como afirma Vox con sus "discursos de odio".

Por último, Laura Chulià (PP) ha incidido en la necesidad de ampliar la plantilla de la carrera fiscal de manera "inaplazable" y ha valorado que "poco a poco se va avanzando" en medios materiales y en las necesidades "más básicas". También ha celebrado que "por fin" todos los grupos parlamentarios reconozcan que existe una "alarma social" ante la okupación ilegal: "Es lógico y evidente".

En su respuesta, José Francisco Ortiz ha contestado a Vega (Vox) que sus "consideraciones" no las puede valorar y ha llamado a quedarse con el "trabajo diario" de los fiscales "y no con dos o tres aspectos mediáticos que tienen mucha repercusión". "La gente sigue confiando en la justicia", ha valorado, y muestra de ello es el incremento de los procedimientos judiciales.

Asimismo, ha explicado que la delincuencia no se maneja "por nacionalidades" y que esta clasificación no es "relevante" porque lo importante es "atajar todo tipo de delitos y tomar medidas, con independencia de la persona que lo cometa". Y ha abogado por mirar el "lado positivo" del aumento de delitos de odio: se denuncia más.