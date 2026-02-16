Francisco Ródenas presenta su candidatura de "ruptura" para el Rectorado de la UV

La carrera por el Rectorado de la Universitat de València (UV) ha entrado en su fase decisiva. En un acto celebrado este 16 de febrero en el edificio del Rectorado, Francisco Ródenas, catedrático de Trabajo Social y actual vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, ha presentado oficialmente su programa electoral y al equipo que aspira a liderar la institución decana de la C.Valenciana. Bajo el lema "Avancem: la UV que volem", Ródenas se presenta como el único candidato "no continuista" en un escenario donde compiten tres pesos pesados de la gestión universitaria.

Ante una audiencia compuesta por docentes, estudiantes y personal técnico de los tres campus, Ródenas ha desgranado un proyecto que se sustenta en siete valores fundamentales y se concreta en 62 medidas que ha calificado de "reales y aplicables". Su discurso ha estado marcado por una apelación directa a la base universitaria: "Soy como vosotros; he estado ahí donde estáis sentados", afirmó, marcando distancias con las candidaturas de Ángeles Solanes y Carles Padilla, vinculadas al equipo de la actual rectora, Mavi Mestre, y con la de Juan Luis Gandía, exvicerrector de Economía.

Francisco Ródenas, en el centro de la imagen, con su equipo. / Levante-EMV

Transparencia y auditoría externa

Uno de los pilares más contundentes del programa de Ródenas es la exigencia de una "regeneración institucional". El candidato ha prometido que, de resultar elegido, su primera medida será encargar una Auditoría Externa de Cuentas. El objetivo es que la transparencia no sea solo un concepto retórico, sino una práctica auditable. En esta línea, propone implementar un sistema de monitorización en tiempo real del presupuesto universitario, permitiendo que cualquier miembro de la comunidad pueda consultar la ejecución de las partidas económicas de forma abierta y digital.

Para Ródenas, la transparencia es el antídoto contra lo que denomina "inacción" de los últimos años. "No venimos a gestionar lo que ya existe, venimos a transformarlo", subrayó durante su intervención, señalando que otras opciones ya han tenido la oportunidad de introducir cambios sin haberlo hecho.

Presentación de la candidatura de Francisco Ródenas en la UV. / Levante-EMV

Descentralización y el reto de la IA

La estructura organizativa es otro de los puntos de fricción con el modelo actual. Ródenas aboga por una gobernanza menos centralista, otorgando un peso real a los cuatro campus (Blasco Ibáñez, Tarongers, Burjassot y Paterna). Para ello, su equipo propone una "digitalización integral" que agilice los procesos burocráticos, una de las mayores quejas del personal docente e investigador (PDI).

Sin embargo, la medida más innovadora es la apuesta por el desarrollo de una Inteligencia Artificial (IA) propia de la UV. Según el candidato, esta herramienta debe ser estratégica para optimizar la gestión administrativa y potenciar la transferencia de conocimiento y la investigación. En este sentido, Ródenas, investigador del instituto Polibienestar y experto en eficiencia de sistemas, busca trasladar su experiencia científica a la optimización de los recursos de la propia universidad.

El factor humano y el calendario electoral

El equipo de Ródenas también ha puesto el foco en el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), proponiendo la creación de un vicerrectorado específico para este colectivo. Esta medida busca paliar el "quemazón" burocrático que, según el candidato, afecta a la salud mental y a la productividad de los trabajadores.

Con la presentación de este lunes, la comunidad universitaria se prepara para el hito del 17 de febrero, cuando los cuatro aspirantes confrontarán sus programas. El desenlace final llegará el próximo 3 de marzo, día en que más de 50.000 personas están llamadas a las urnas. Si ninguno de los candidatos logra la mayoría absoluta, la UV se enfrentará a una segunda vuelta el 12 de marzo, un escenario probable dada la fragmentación de un voto que decidirá si la institución opta por la estabilidad o por el giro estructural que propone Francisco Ródenas.