En busca de manos para la Generalitat en tiempos de IA: así serán las oposiciones de 2026

En espera de que a la IA le salgan brazos y pies o una materia corpórea suficiente, la Generalitat seguirá necesitando conserjes que abran y cierren la puerta de los recintos públicos, técnicos de mantenimiento que arreglen las goteras, conductores de vehículos que lleven y traigan al personal o recepcionistas que atiendan las dudas de la ciudadanía, funciones básicas y necesarias en el día a día de cualquier administración, para la que se necesita personal y para la que la administración autonómica ya ha puesto el cartel de 'se busca' en forma de convocatoria de oposiciones.

El Consell aprobó el pasado lunes la OPE (Oferta Pública de Empleo) para 2026, esto es, la relación de puestos de trabajo que se convertirán en plazas de funcionario y que estarán a disposición bien para toda la ciudadanía mediante las consiguientes pruebas selectivas o bien para otros trabajadores públicos con su puesto ya consolidado. En total son 2.671 de las que 1.603 serán dentro de las llamadas turno libre, casi el doble que en 2025 (841) y 2024 (961) mientras que las 1.068 restantes serán de promoción interna, solo aptas para quien ya cuenta con su plaza de funcionario.

Son las cifras globales, lo que se prevé convocar en todo el año, pero después está la casuística de cada categoría y las especialidades que se ofrecerán. Y no todas tendrán la misma oferta, para nada. De hecho, un tercio de las plazas que saldrán a oposición serán de los APF, la 'Agrupación profesional funcionarial de subalternos', con 564 puestos. Es la categoría profesional básica en la Administración, sin requerir un titulo académico mínimo para entrar en las pruebas, y con un sueldo que al inicio roza el salario mínimo interprofesional, pero que después con la carrera profesional y complementos se va incrementando.

Para esta OPE de 2026 saldrán hasta tres convocatorias distintas de esta categoría: 122 puestos de "ayudante de residencia/servicio", 17 de "ayudante de cocina" y 415 de "subalternos", que según explican fuentes sindicales, son principalmente conserjes, sobre todo de centros educativos. Abrir y cerrar las instalaciones, fotocopias, impresión o control de accesos son algunas de las labores que suelen marcar sus funciones que suelen acabar ampliándose con el devenir de la jornada. El incremento de las plazas de esta categoría que saldrán a oposición es sustancial respecto a las del año pasado, cinco veces más respecto a las 115 que se ofertaron en la OPE de 2025. La diferencia es aún mayor respecto a 2024 cuando salieron 35.

Administrativos: el grueso

La siguiente categoría con mayor oferta de plazas a lo largo de 2026 será el C2, auxiliares. El grueso estará en administrativos, con 245 plazas, mientras que también saldrán a lo largo de este año 17 auxiliares de conducción de vehículos, 58 de auxiliares de enfermería, 13 de "servicios auxiliares de infraestructura y transporte" y 3 de servicios de administración de justicia. En total, 336 puestos por los 251 de categoría C1 cuyas mayores convocatorias vendrán del cuerpo administrativo, 122 y otras 97 del "cuerpo especialista de atención sociosanitaria, educación especial y cuidados auxiliares de enfermería". A estas hay que unir 352 y 265 de promoción interna.

La cuarta categoría que más plazas sacará a oposición será la máxima: A1. En total, 228. Es el nivel más alto del escalafón y por tanto, la mayor nómina. Las mayores oportunidades se abrirán en el cuerpo superior administrativo, con 58 plazas. Tras ellos están las 56 plazas del cuerpo superior facultativo de acción social, administración de servicios sociales y sociosanitarios, 30 en escala de Medicina; 22 en Psicología y 4 en Psicopedagogía. Destacan también los 19 puestos para el departamento de Sistemas y Tecnología de la Información o las 10 para Intervención y auditoría o la Abogacía de la Generalitat.

Las dos categorías de las que saldrán a oposición menos plazas son la de A2, de la que habrá 164 para el turno libre, incluyendo las específicas para personas con algún tipo de diversidad, y las B, de las que habrá 60. De estas, 55 son del cuerpo técnico de gestión de servicios socioculturales de Educación Infantil a los que se añaden 5 de interpretación de signos. Por su parte, en A2, 111 son para el cuerpo técnico facultativo de "acción social, administración de servicios sociales y sociosanitarios" en sus diferentes escalas: 40 en Enfermería, 37 en Educación social y 19 en trabajo social.