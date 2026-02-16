La Generalitat estudia dos nuevas estaciones de autobuses en València: una al norte y otra al sur de la ciudad

Frente al problema de tráfico que puede suponer la actual estación de autobuses de València, una de las posibles soluciones pasa impulsar una segunda. O mejor dicho construir dos diferentes. Es la alternativa que plantea la Generalitat tal y como ha admitido este lunes el vicepresidente tercero del Consell y responsable de Transportes, Vicent Martínez Mus, en su conferencia de Fórum Europa tras ser cuestionado por los problemas de movilidad en el área metropolitana de València.

Mus ha llamado a actuar de manera contundente ante el "innegable" aumento de los desplazamientos tanto en transporte público como privado y los problemas de retención que se están generando al respecto. Así, una de las cuestiones por las que ha sido preguntado ha sido sobre el plan de trasladar la actual estación de autobuses de València, que se encuentra en uno de los márgenes del antiguo lecho del río Turia y que se quiere alejar del centro urbano de la ciudad para "distribuir mejor los flujos".

Pero más que alejarse, la estación de autobuses podría llegar incluso a duplicarse. Porque frente a la primera opción de llevar la estación hacia el norte, en las inmediaciones de la estación de Empalme, Mus ha asegurado que se están planteando "dos ubicaciones: una al norte y otra al sur". Según han explicado después fuentes del departamento, esto supondría impulsar dos sedes físicas de este método de transporte, una al sur de la ciudad y otra al norte según el origen y finalización del viaje.

"En otras ciudades está funcionando, es una alternativa", ha indicado Mus que ha admitido que es un asunto que ni siquiera había hablado de manera oficial con la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, quien se encontraba entre el úblico. "Se trata de hacer ágil esa intermodalidad y puede ser muy interesante", ha explicado el responsable autonómico de Transportes sin entrar en más detalles del proyecto que todavía no tiene clara su ubicación futura.

"Más euritos"

No en vano, el vicepresidente tercero ha llamado a impulsar un "método de transporte metropolitano más integrado" ante las dificultades que se están generando en las últimas fechas por el "aumento innegable" de desplazamientos, que ha cifrado en 6,1 millones diarios en el área metropolitana de València. "Es un problema que hay que abordar de manera integral", ha explicado Mus al tiempo que ha reivindicado la labor de la Generalitat al aumentar la flota de metrobús de 116 a 192 vehículos, las obras en carreteras de entrada al Cap i casal o el mantenimiento de la red de metro.

Noticias relacionadas

De hecho, respecto a Metrovalencia, ha dejado la puerta abierta a estudiar futuros soterramientos de la vía en aquellos municipios más sensibles, citando Paterna, Burjassot o Godella, donde se han comenzado algunos estudios. No obstante, para ello, Mus ha admitido que se necesitaría "de la aportación estatal que ya se da a otras ciudades de España", como ocurre con Barcelona o Madrid para su transporte metropolitano. "Si sumamos más euritos, acabamos antes", ha añadido.