Goteo de citas reprogramadas a causa de la huelga que secunda un 10% de los médicos

Un 10,4% del personal médico de la Comunitat Valenciana secunda la huelga convocada por el Sindicato Médico CESM para reclamar una negociación específica de las condiciones laborales de los facultativos con el Ministerio de Sanidad, más allá del Estatuto Marco de las profesiones sanitarias. La convocatoria de la huelga, la quinta en menos de un año, ha obligado en algunos centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana a reprogramar citas e incluso operaciones.

Es el caso de Desamparados, que tenía esta mañana una cita médica para una intervención en Urología del hospital Arnau de Vilanova. La cancelación de la intervención, que iba a practicarle uno de los profesionales que se ha sumado a la huelga, se la han comunicado por teléfono cuando ya estaba en el centro, donde había llegado con antelación. Pero no ha transcurrido mucho tiempo, explica, hasta que ha recibido otra llamada para avisarle de que su operación se reprogamaba para el 5 de marzo. De momento, desde la Conselleria de Sanidad no han dado detalles de cuántas citas se cancelan y tendrán que ser atendidas en fechas posteriores.

Más seguimiento que en enero, menos que en diciembre

Previsiblemente, serán menos las citas canceladas que en el paro del mes de diciembre, el hasta ahora más mayoritario, donde se reagendar 60.000 citas médicas. Esa huelga contó con más de un 16 % de seguimiento durante sus cuatro días de duración, un éxito de seguimiento mayor que la siguiente, convocada por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), un sindicato más minoritario que CESM. Esta última tuvo lugar en enero y se sumó a ella el 3,09 % de los facultativos de la sanidad pública , según los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad .

En cualquier caso, el sindicato convocante, CESM, calcula el seguimiento sobre los facultativos que pueden hacer huelga. La Conselleria ha decretado unos servicios mínimos del 75% en la mayoría de los servicios. El CESM considera que estos mínimos son “abusivos” y acusa al conseller Marciano Gómez de intentar “boicotear” la huelga y actuar como “aliado” de la ministra Mónica García, responsable de la negociación del Estatuto Marco. El sindicato ha recurrido a la vía judicial y ha solicitado la suspensión cautelar de los servicios mínimos al considerar que dificultan el ejercicio del derecho a huelga.

El cálculo del seguimiento del sindicato no tiene en cuenta, pues, la totalidad de las plantillas, sino solo a ese 25% que no está movilizado en esos servicios mínimos. De ese 25% que puede sumarse al paro convocado, lo ha hecho, dicen, un 90% en los centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana.

Normalidad en la jornada del lunes de la huelga de médicos en el Centro de Salud de Benimaclet / Miguel Angel Montesinos

Concentraciones

El Sindicato Médico CESM ha convocado, además, para este miércoles 18 y el viernes 20 concentraciones a las puertas de los hospitales y los centros de salud de la Comunitat Valenciana. Serán a las 11 de la mañana, y llaman a todo el personal, también a los que están de servicios mínimos, a sumarse.

Aunque no estaba convocada por el CESM, este lunes ha habido una concentración también a las puertas del Hospital General de València, en la que decenas de facultativos han expresado su apoyo a las reivindicaciones planteadas por el sindicato. También ha habido una concentración en Castelló.

24 jornadas de huelga hasta junio

La convocatoria de este lunes será únicamente la primera de un total de 24 jornadas de paro previstas entre febrero y junio, con una semana de huelga cada mes. El sindicato CESM ha organizado esta sucesión de paros en la sanidad pública nacional —incluida la valenciana—, lo que podría derivar en una primavera “caliente” en hospitales y centros de salud de la Comunitat Valenciana. Queda por ver si esta convocatoria mensual mantendrá el nivel de seguimiento entre los profesionales o si este disminuirá con el paso de las semanas.

