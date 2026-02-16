Vaivén
Llorca declara "intransferible" al "patidor valencianista" de Mus
Igual que Javier Clemente dijo antes de un partido con la Real Sociedad que iban a jugar "Gurrutxaga y diez más”, Juanfran Pérez Llorca ha puesto en su once de "intransferibles" a Vicente Martínez Mus. El president, jefe del Gobierno valenciano, se ha deshecho en elogios hacia uno de sus vicepresidentes (el tercero) al que ha presentado en el acto de Nueva Economía Fórum antes de que el también conseller de Medio Ambiente diera su correspondiente conferencia.
Llorca ha definifido a Mus como una "persona sencilla, tranquila y leal" y que "dentro de su sencillez refleja lo que es un valenciano: de los que hacen la paella el domingo y que los sábados que tiene libre hace algo que no puede perdonar un valenciano: ir a almorzar con los amigos". Así, le ha agradecido haberle descubierto el valor nutricional de los melones de Xilxes, de donde Mus fue alcalde, y ha desvelado la vertiente futbolera del conseller de quien ha señalado que es del Valencia CF, "un patidor". "Como yo con el Elche, que tampoco lo llevo muy bien", ha añadido Llorca quien alargando este punto futbolero ha situado a Mus como "un jugador intransferible" en su equipo.
