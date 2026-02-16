Mus apuesta por Llorca como candidato del PPCV a la Generalitat

La pregunta ha sido directa: ¿Juanfran Pérez Llorca debe ser el candidato a la Generalitat del PPCV en 2027 (o cuando sean las elecciones)? Se la han hecho este lunes a Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio en el Nuevo Fórum Economía. Y Mus, lejos de esquivar la cuestión e irse por la tangente, se ha mojado apostando por la continuidad de su jefe en el Ejecutivo autonómico: "Sí, tengo total confianza depositada en él".

Mus ha sido de los primeros dirigentes del PPCV en el que se ha manifestado claramente a favor de la candidatura de Llorca como cabeza de cartel en las elecciones autonómicas. "Ha demostrado sobradamente su capacidad y su actitud, parece que lleva toda la vida ejerciendo de president", ha indicado el también responsable de la reconstrucción tras la dana, cargo al que le ascendió Carlos Mazón dándole el rango de vicepresidente y en el que le ha mantenido Llorca.

La sintonía del conseller y Llorca es palpable como se vio previamente en la presentación hecha por el president. El solo hecho de que fuera el máximo responsable del Ejecutivo autonómico el que hiciera de telonero de Mus ya es un signo, a lo que se añadieron sus palabras asegurando sentirse "totalmente identificado con su forma de trabajar" y reivindicando que es de las personas con las que mejor se entiende gracias a que usa el "lenguaje de los alcaldes".

Tal fue el carrusel de buenas palabras lanzadas por el 'president' sobre el vicepresidente tercero (siempre facilitadas por la presencia de ambos) que Mus, con la pregunta sobre el candidato, al principio se achantó. "Después de l que ha dicho de mí, como para decir otra cosa", fue la primera reacción con Llorca en primera fila. Acto seguido, no obstante, sí que se ha mojado en favor del actual jefe del Consell y presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana.

¿Sin congreso?

A pesar de la multitud de responsabilidades que acumula en la Generalitat y el alto escalafón que ocupa, Mus no es de los pesos pesados a nivel orgánico en el PP. No es un dirigente que dentro del partido tenga una corriente determinante para lo que viene. No obstante, sus palabras suponen la primera manifestación clara respecto a un tema que no dejará de sonar en el año y medio que queda hasta las elecciones o, al menos, hasta que se active el congreso que despeje las incógnitas.

Este en un principio se espera para septiembre aunque hay sectores del PPCV en los que empieza a crecer el runrún sobre que es posible que no haya cónclave. Además, Mus las ha lanzado no solo ante Llorca sino ante los otros dos grandes barones internos de la formación: el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y la alcaldesa de València, María José Catalá, así como la práctica totalidad del pleno del Consell.