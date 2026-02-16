Normalidad en las primeras horas de la huelga de médicos en València

Ramón tenía cita médica en su centro de salud esta mañana. "Afortunadamente no lo uso mucho", dice. Tampoco sabía que este lunes es el primer día de la nueva convocatoria de huelga de médicos, el quinto paro en menos de un año, convocado por el Sindicato Médico (CESM). La huelga amenaza con obligar a posponer más de 60.000 citas en la sanidad valenciana. Pero no la de Ramón, que ha transcurrido con total normalidad: poco después de las 9 de la mañana ya salía del Centro de Salud de Benimaclet.

"Me han atendido a la hora afortunadamente, me ha visto la doctora sin problema", ha dicho Ramón a la salida. Como en el Centro de Salud de Benimaclet, la mañana ha comenzado con normalidad en otros centros y hospitales, como el Clínico de València, donde a primera hora muchos pacientes y usuarios decían desconocer incluso la convocatoria de huelga y aseguraban que sus citas y pruebas estaban siguiendo el horario previsto a pesar del seguimiento de la huelga, que desde el CESM-CV cifran en un 90%. Esa es la cifra, indican desde el sindicato, de profesionales médicos que hacen huelga este lunes pero de entre los que no están movilizados como servicios mínimos. La Conselleria, en concreto, decretó unos servicios mínimos del 75%.

Quinta huelga en un año

Los médicos inician este lunes la que será su quinta huelga en menos de un año. El objetivo es reclamar un Estatuto Marco propio, distinto al del resto de categorías profesionales, además de exigir mejoras en sus condiciones laborales. Esta convocatoria será únicamente la primera de un total de 24 jornadas de paro previstas entre febrero y junio, con una semana de huelga cada mes.

La jornada de huelga de médicos de este lunes en el Hospital Clínico de València / Miguel Angel Montesinos

El sindicato CESM ha organizado esta sucesión de paros en la sanidad pública nacional —incluida la valenciana—, lo que podría derivar en una primavera “caliente” en hospitales y centros de salud de la Comunitat Valenciana. Queda por ver si esta convocatoria mensual mantendrá el nivel de seguimiento entre los profesionales o si este disminuirá con el paso de las semanas.

En diciembre, 60.000 citas pospuestas

En la huelga de diciembre, que se prolongó durante cuatro días, el seguimiento medio fue del 15 % en el conjunto de las jornadas. Según los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad, se pospusieron cerca de 60.000 citas, unas 15.000 por día. Estas tuvieron que ser reprogramadas, lo que supuso un reto añadido para un sistema sanitario que ya arrastra problemas estructurales de presión asistencial: demoras superiores a 15 días en Atención Primaria, más de 68.000 pacientes en listas de espera quirúrgicas y alrededor de 440.000 en consultas de especialidades.

Servicios mínimos del 75%

Ante esta situación y dentro de la obligación de garantizar la asistencia sanitaria, la Conselleria ha fijado servicios mínimos cercanos al 75 % en la mayoría de los servicios. El CESM considera que estos mínimos son “abusivos” y acusa al conseller Marciano Gómez de intentar “boicotear” la huelga y actuar como “aliado” de la ministra Mónica García, responsable de la negociación del Estatuto Marco. El sindicato ha recurrido a la vía judicial y ha solicitado la suspensión cautelar de los servicios mínimos al considerar que dificultan el ejercicio del derecho a huelga.

La jornada de huelga de médicos de este lunes en el Centro de Salud de Benimaclet / Miguel Angel Montesinos

En cuanto a las reivindicaciones, el Ministerio alcanzó un acuerdo sobre el Estatuto con los sindicatos mayoritarios —Satse, UGT, CSIF y CCOO—, que respaldan un centenar de medidas que también benefician a los médicos, como el límite de 17 horas para las guardias. No obstante, los facultativos mantienen su demanda de negociar por separado debido a sus características específicas y reclaman, además, la eliminación de las guardias de 24 horas y la tributación por ellas.

Manifestación y concentraciones

El primer acto de movilización de esta “primavera caliente” ha sido una manifestación en Madrid el sábado 14 de febrero, hacia la que partieron varios autobuses desde la Comunitat Valenciana. Posteriormente, el jueves 19 de febrero a las 19 horas, se celebrará una convocatoria en València, con un recorrido entre la Conselleria de Sanidad y la Delegación del Gobierno.