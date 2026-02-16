Programa pionero de acogida familiar: Seis sábados que cambian vidas

Si un niño cumple 8 años en un centro de acogida ya sabe que vivirá ahí el resto de su infancia. Y es que a partir de los 4 años la cosa se complica y a los 6 parece que el destino está escrito. Las familias dispuestas a adoptar quieren niños pequeños. De hecho, cuanto más pequeños, mejor. Y hay más niños y niñas en el sistema de protección que familias dispuestas a hacerse cargo de ellos. El sistema de acogimiento familiar es una modalidad que permite a niños y niñas del sistema de protección de menores crecer en familia. Sin embargo, suscita dudas y también se centra, principalmente, en los niños más pequeños.

Para acercar el sistema de acogimiento a las familias valencianas la asociación Despierta Valencia pone en marcha un programa pionero centrado en menores de entre 10 y 17 años que, además, "permite un acercamiento previo al sistema para resolver dudas y es perfecto para quienes quieren hacer una prueba, sin excesivo compromiso".

El programa consiste en compartir seis sábados de este año 2026 con un menor tutelado, en una experiencia de ocio dirigida y acompañada por la asociación. El programa arrancó el sábado 17 de enero con once familias. "La familia solo va sola con el menor en el trayecto de ida y vuelta desde el centro de acogida hasta donde se realiza la actividad familiar. Buscamos una actividad dirigida de multiaventura (o similar), que permite al menor salir del centro durante un día y disfrutar de algo que de normal no tiene acceso, y a la familia conocer al niño o la niña, entender cómo funciona la acogida y, simplemente, probar. Porque hay gente interesada, que tiene curiosidad pero también tiene dudas y muchas preguntas. Esta iniciativa permite la acogida sin un gran compromiso pero cumplo con el objetivo con el que fue diseñada", explican desde la asociación.

La iniciativa llega ahora a Valencia tras haberse llevado a cabo durante años en Madrid. "Los niños y niñas que participan son seleccionados pro los propios centros y son la muetsra perfecta de cómo funciona el sistema. Porque hay menores que por circunstancias llegan ya mayores a los centros de acogida, o tiene hermanos (y no separarlos se prioriza en el sistema) y carecen de contacto con familias. Vivir en una centro es duro. O mejor dicho, vivir fuera de un hogar es duro e iniciativas como esta son positivas para todos. Para los menores y para las familias", explican.

Marcado en el calendario

Así, cada sábado hay sonrisas. Las familias acuden a recoger a los menores de acogida a cada uno de los centros y acuden al lugar común, donde se celebrará la actividad siempre en compañía de miembros de la asociación. "Nosotros hemos formado a las familias en un curso, para solventar dudas y explicar las líneas generales porque el sistema de acogida es el gran desconocido. Lo único que les pedimos es que toda la familia esté de acuerdo en participar y que, si tiene niños (lo que es muy positivo) sean mayores de 6 años porque la atención debe ser para el menor tutelado", explican.

Además, el programa se centra en eliminar, también, bulos sobre los adolescentes. "Son niños, y necesitan una familia. La acogida es una experiencia maravillosa", concluyen.