El temporal deja más de 1.600 intervenciones y récords de viento

El intenso temporal de viento que ha azotado la Comunitat Valenciana durante todo el fin de semana ha dejado un elevado número de incidencias, con cientos de intervenciones de los servicios de emergencia, importantes alteraciones en el transporte ferroviario y numerosos daños materiales, especialmente en la provincia de Castelló. Aunque lo peor del episodio se concentró entre el sábado y el domingo, las previsiones indican que las fuertes rachas de oeste y noroeste continuarán durante este lunes, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos diversos avisos en todo el territorio.

La Aemet ha extendido los avisos meteorológicos a toda la Comunitat Valenciana, con rachas que pueden alcanzar los 80 km/h en el interior norte de Valencia y Castelló, además de alerta por temporal marítimo en el litoral, donde se esperan vientos superiores a los 60 km/h y fuerte oleaje. Por este motivo, el Centro de Coordinación de Emergencias mantiene el nivel amarillo de alerta en las provincias de Valencia y Alicante, así como en el interior norte de Castelló.

Durante la jornada del domingo se produjo una breve tregua que permitió desactivar temporalmente las alertas a mediodía, aunque por la tarde volvieron a activarse avisos amarillos en el interior sur de Valencia y en Alicante, ante la previsión de rachas que podían superar los 70 km/h.

El balance provisional refleja la magnitud del temporal. El 112 gestionó desde el viernes hasta las 11.00 horas del domingo un total de 1.681 incidentes relacionados con el viento, además de recibir 2.268 llamadas. Por provincias, se registraron 802 incidencias en Valencia, 463 en Alicante y 416 en Castelló.

En la provincia de Valencia, el Consorcio de Bomberos atendió más de un centenar de actuaciones, principalmente por la caída de árboles y ramas, palmeras desplomadas, desprendimientos de cascotes de fachadas, estructuras metálicas dañadas, rotura de cristales, vallas y carteles publicitarios, así como antenas descolgadas y postes de alumbrado derribados.

Las rachas más intensas del domingo se registraron en La Pobla de Benifassà-Fredes, con 107 km/h, seguidas de Morella, con 86 km/h, Vilafranca, con 79 km/h, el aeropuerto de Alicante-Elche, con 76 km/h, y la estación de Viveros de València, con 74 km/h. Sin embargo, el sábado se alcanzaron los valores más extremos del episodio, con registros históricos y rachas superiores a los 130 km/h en más de una veintena de municipios.

El récord del temporal se produjo en Vilar de Canes y Rosell, con 172 km/h. En Xert, la Pobla de Benifassà y la Serra d’En Galceran se superaron los 160 km/h, mientras que en Xodos, la Serratella y Llucena se alcanzaron los 150 km/h. Los datos oficiales de Aemet también reflejan la severidad del episodio del sábado, con rachas de 121 km/h en la Pobla de Benifassà-Fredes.

El temporal tuvo un fuerte impacto en las infraestructuras ferroviarias. La conexión del corredor entre la Comunitat Valenciana y Cataluña permaneció interrumpida durante 21 horas debido a las rachas huracanadas asociadas a la borrasca Oriana. El aviso rojo decretado en Castelló obligó a suspender el servicio ferroviario de media y larga distancia, incluida la alta velocidad, entre ambas comunidades. En total, la interrupción afectó a 15 trenes, doce de ellos con conexión directa y otros tres de alta velocidad. El servicio se restableció a primera hora del domingo, recuperando progresivamente la normalidad.

Intervención de operarios de FGV por incidencias provocadas por el viento en Valencia. / ED

La red de Cercanías entre València y Castelló permaneció operativa y permitió trasladar a pasajeros afectados, mientras que la línea 2 de Metrovalencia sufrió varias interrupciones a lo largo del fin de semana por la caída de árboles sobre la catenaria. El sábado se produjeron dos cancelaciones temporales y el domingo se repitió la situación tras el desplome de un árbol en la zona de la Vallesa, lo que obligó a interrumpir el servicio entre Paterna y l’Eliana.

En carretera, la DGT levantó el domingo por la tarde las restricciones a la circulación en la provincia de Castelló, aunque continuaban limitaciones para vehículos pesados en varios tramos de la A-33 y la AP-7.

La Aemet mantiene los avisos meteorológicos activos durante este lunes por fuertes rachas de viento y temporal marítimo. En algunos puntos del litoral sur, la alerta se prolongará hasta la madrugada del martes. La previsión apunta a una progresiva mejora a lo largo de la semana, aunque todavía con episodios de viento moderado. Respecto a las temperaturas, se espera un aumento de máximas, que podrán alcanzar los 26ºC en Castellón, 23ºC en Valencia y hasta 22 en Alicante.