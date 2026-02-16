La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan y un hijo de una edil del PP de San Vicente también tienen piso protegido en Les Naus de Alicante

La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant y el hijo de una edil del PP de San Vicente de Raspeig también figuran entre los propietarios de una vivienda protegida en Les Naus, la polémica promoción en la que personas vinculadas al Ayuntamiento del Alicante y a la Generalitat han sido agraciadas con inmuebles cuyas adjudicaciones está ya en manos de la Justicia.

La actual tesorera de Sant Joan, Sira Pérez, tomó posesión del cargo el pasado mes de octubre. Según anunció en redes sociales el gobierno local, regresó a su puesto de trabajo después de seis años realizando su labor en la Generalitat Valenciana, concretamente en la Intervención delegada de los servicios territoriales en Alicante de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública.

La habilitada nacional es una de los 140 adjudicatarios del residencial de Vivienda Pública Protegida (VPP) Les Naus, según ha desvelado eldiario.es, que destaca el hecho de que estos funcionarios son los de mayor retribución de la administración autonómica.

La funcionaria estuvo en La Generalitat como interventora desde septiembre de 2019, con el Botànic, hasta septiembre de 2025, ya con el PP al frente del ejecutivo autonómico.

La madre no estaba en política

También un hijo de la edil de Medio Ambiente y Sanidad de San Vicente, la popular Mercedes Torregrosa, tiene un piso protegido en el residencial de La Condomina, según ha podido confirmar este diario.

Fuentes consultadas han precisado que el hijo de la concejala cumple "todos los requisitos" para acceder a una vivienda de estas características, que se concretan en ser mayor de edad o menor emancipado; tener nacionalidad española o residencia legal en España; que el titular del derecho, o cualquiera de los integrantes de la unidad familiar o de convivencia, no sea titular del pleno dominio de otra vivienda en todo el territorio nacional; y que los ingresos de la unidad no superen el límite marcado por la Generalitat, que actualmente se sitúa en 54.600 euros tras la ampliación aprobada por el Consell de Mazón, que pueden aumentarse además en unos 10.000 más en caso de hijos, discapacitados o dependientes en la familia.

Las mismas fuentes recalcan que cuando el hijo de la edil formalizó la entrada en la cooperativa de viviendas, en el año 2022, su madre no estaba en política.

Torregrosa abandonó la política en el año 2019, sumamente molesta con el giro que había dado el PP y en pleno auge de Ciudadanos. No fue hasta 2023 cuando volvió para ocupar un puesto en las listas del PP que encabezaba Pachi Pascual, precisamente ante la insistencia del ahora alcalde por contar con ella. Durante ese paréntesis, la concejal del PP no ocupó ningún cargo público en ninguna administración.