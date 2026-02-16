Tres meses de aterrizaje de Llorca: más visitas a Madrid que a Castelló

Esta pasada semana se han cumplido cien días desde que Carlos Mazón anunció su dimisión como ‘president’ perseguido por su gestión de las horas críticas de la dana. Algo menos lleva Juanfran Pérez Llorca como inquilino del Palau, y en este tiempo ya ha dejado algunas claves de por dónde quiere -o puede- orientar su breve mandato. Y una de ellas es que, en lo sustancial, continúa con la línea marcada por Mazón en cuestiones como la oposición frontal al Gobierno en asuntos de máxima relevancia como la financiación autonómica (rechazando las propuestas de Sánchez y asumiendo la postura que dicta el PP nacional) o cultivando, en el plano institucional, las relaciones establecidas en los dos años y medio precedentes.

Esa voluntad se observa en la agenda desplegada por Llorca más allá de la Comunitat Valenciana en el arranque de su mandato. En apenas dos meses y medio ha consolidado la idea del restablecido eje Madrid-Valencia que trabajó Mazón, frente a un Ximo Puig que cultivó más el eje mediterráneo. En estos 72 días desde el 27 de noviembre en que fue investido, Llorca no ha cruzado el río Sénia, la frontera natural entre la C. Valenciana y Cataluña, pero ha visitado la capital de España al menos en siete ocasiones, cinco de ellas en misión institucional, como 'president'.

La mayoría de ellas han estado condicionadas por la centralización del Estado, con un encuentro con Pedro Sánchez en la Moncloa para retomar la normalidad en las relaciones tras el año de cordón sanitario a Mazón; otra para celebrar el Día de la Constitución; una conferencia con un medio de comunicación madrileño (aprovechando para firmar la cesión de los cuadros de Sorolla con la Hispanic Society, en la capital); y una visita de dos días a Fitur. Esa semana aprovechó para reunirse con Isabel Díaz Ayuso, la primera presidenta con la que ha mantenido un encuentro formal, su primera cumbre territorial. Mazón también rindió visita a Ayuso en una de sus primeras salidas. Y hace unos días volvió al Palacio de la Zarzuela para mantener un encuentro protocolario con el rey Felipe VI.

En paralelo, Llorca ha estado al menos otras dos veces en la capital de España en actos de partido. Una manifestación del PP contra el Gobierno, pocos días después de llegar al cargo, y una reunión de los órganos de dirección en vísperas de Navidad, donde se aprobó la nueva gestora que dirige el PPCV. Por último, el president también participó en una cumbre autonómica del PP en Zaragoza este mes de enero, donde ‘firmó’ su rechazó a la propuesta de modelo de financiación del Gobierno que supone un extra de casi 3.700 millones.

Llorca en AVE, con Feijóo y 'con Mazón'

El líder nacional del PP está muy presente en la agenda de Llorca, cuyo futuro pasa en buena medida por Génova. El pasado martes el president acompañó a Núñez Feijóo como estrella invitada en la asamblea general de AVE, el 'lobby' de empresarios que lideran Vicente Boluda y Juan Roig. Allí, Llorca exhibió un cierre de filas con su jefe de filas contra la propuesta de modelo de financiación; y volvió exhibir complicidad con el legado de Mazón, con nuevos beneficios fiscales para los grandes patronos.

Esta presencia en la capital (una vez cada diez días aproximadamente) es quizá el rasgo más singular de Llorca en este arranque de su mandato exprés. Este mes ha estado en Berlín tres días (uno de ellos por un temporal que lo dejó atrapado). Ha sido su primera visita internacional, participando en la Fruit Logistic, un importante certamen del sector agrario. Parece simbólico que haya sido allí y no en Bruselas, con las instituciones europeas, donde se produce la primera salida.

Allí ratificó la tradicional alianza con Andalucía y Murcia, en este caso para defender la huerta con tono crítico ante las políticas europeas. La complicidad con Murcia fue uno de los rasgos más característicos de los dos años y medio de Mazón en política ‘exterior’. Celebró encuentros ligados al agua y al campo con su homólogo y amigo López Miras.

Más en Madrid que en Castelló

Curiosamente, Llorca ha tenido más actividad en Madrid que, por ejemplo, en las comarcas de Castelló, donde ha acudido a algunos actos de la sociedad civil (de la asociación de grandes empresarios AVE o de la patronal hotelera Hosbec), un acto por un partido de fútbol femenino y el Día de las Paellas en Benicàssim. En el Palau, eso sí, recibió recientemente a la presidenta de la diputación, Marta Barrachina, dentro de la ronda de reuniones con los líderes de las tres corporaciones provinciales, todas ellas controladas por el PP.

Noticias relacionadas

Llorca, en las paellas de Benicàssim. / Levante-EMV

En Alicante, de donde procede el ‘president’ (en concreto Finestrat, Marina Baixa), es donde más presencia oficial ha tenido. Además de asistir en su municipio a la investidura de su sucesora o jornadas de trabajo de despacho en Alicante, Llorca ha visitado obras emblemáticas en municipios estratégicos, como un nuevo tramo del tranvía en Benidorm, o el puerto de Torrevieja. También hubo una visita con compromiso inversor a Elx. Y la agenda alicantina, marcada por el agua y la agricultura, también tuvo encuentros con regantes y una visita a obras hidráulicas en Jacarilla (Vega Baja).