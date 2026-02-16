El videoanàlisi d'Isabel Olmos
El videoanàlisi d'Isabel Olmos: "No s'enganyen: la falta de vivenda assequible és una emergència"
La subdirectora de Levante-EMV firma que no podem permetre que l'accés a un sostre digne depenga exclusivament de les lleis d'un mercat desbocat que ignora la funció social de l'habitatge
La subdirectora de Levante-EMV Isabel Olmos analitza el problema de l'Habitatge de Protecció Oficial (HPO), una qüestió que ha passat de ser una preocupació sectorial a convertir-se en una vertadera emergència social a la Comunitat Valenciana. Olmos posa el focus en la paràlisi que ha patit la construcció d'aquests immobles durant l'última dècada, un buit que ha deixat el mercat sense una xarxa de seguretat per a les rendes més baixes i, especialment, per als joves que busquen emancipar-se.
En el seu comentari, la periodista destaca que la manca d'oferta pública no és un fet accidental, sinó el resultat d'anys de polítiques insuficients i una gestió del sòl que no ha anat a l'hora amb les necessitats de la població. Segons Olmos, la situació actual és insostenible perquè el preu del mercat lliure ha pujat a una velocitat que els salaris no poden seguir. En aquest sentit, és contundent en afirmar que «no podem permetre que l'accés a un sostre digne depenga exclusivament de les lleis d'un mercat desbocat que ignora la funció social de l'habitatge».
«No podem permetre que l'accés a un sostre digne depenga exclusivament de les lleis d'un mercat desbocat que ignora la funció social de l'habitatge»
L'anàlisi conclou amb una crida a l'acció immediata per part de les administracions, instant a una col·laboració publicoprivada que realment funcione per a desbloquejar promocions aturades. Olmos recorda que el temps corre en contra i que les llistes d'espera per a un habitatge assequible no fan més que créixer: «Arribem molt tard per a solucionar el problema, i cada dia que passa sense posar una rajola de protecció oficial és un dia que perdem com a societat».
