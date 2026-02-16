El viento sigue provocando retrasos en Cercanías

Aunque el temporal está llegando a su fin los avisos amarillos por viento siguen activos en parte de la provincia de Valencia y las fuertes rachas que todavía se registran en algunos puntos están provocando retrasos e incidencias en la red de Cercanías de València.

Tal como informa Cercanías, la línea C1 es la más afectada esta mañana por los efectos del viento. De hecho, durante las primeras horas del día se ha circulado por vía única entre Silla y Sollana, y se han producido retrasos en ambos sentidos de la circulación. Los técnicos han conseguido solucionar la incidencia que afectaba a este tramo de línea y ya comienzan a retomarse los servicios con normalidad.

Noticias relacionadas

Retrasos de 15 minutos

Coincidiendo con plena hora punta, algunos trenes han sufrido retrasos de hasta 15 minutos. Uno de los trenes con salida previsa desde Gandia a las 8:05 horas con destino València ha registrado 15 minutos de retraso, tal como informan desde Cercanías.